Спорт, медицина и продуктовый ритейл возглавили топ самых пострадавших отраслей бизнеса. «Индекс здоровья» этих отраслей во втором квартале 2023 года упал на 18-41%

В список самых пострадавших во втором квартале отраслей бизнеса вошли спорт, медицина и продуктовый ритейл. Об этом говорится в результатах исследования Calltouch, банка «Точка» и hh.ru.

«Индекс здоровья» спорта как отрасли бизнеса снизился с 67 баллов в Q2 2022 до 26 баллов в Q2 2023. Значение стало близким к минимальному, которое было зафиксировано во время пандемии COVID-19. За последний год оборот отрасли вырос на 32%, но спрос на услуги со стороны клиентов упал на 14%.

В отрасли продуктового ритейла показатель снизился с 67 до 49 баллов. До этого уровня «индекс здоровья» не опускался с 2019 года. Падение индекса эксперты связывают с сокращением доходов компаний, вызванным падением доходов населения, а также ростом расходов ритейлеров на обеспечение торговли.

«На фоне снижения покупательской способности многие ритейлеры вынуждены были увеличить количество ассортимента дешевых товаров, которые в период неопределенности пользуются большим спросом», – отметили авторы исследования.

Обороты продуктовых ритейлеров в Q2 2023 относительно Q2 2022 выросли на 10%.

«Индекс здоровья» медицины в Q2 2023 к Q2 2022 упал с 71 до 50 баллов, а по отношению к первому кварталу 2023 года – с 68 до 50 баллов, что говорит о серьезной просадке отрасли, отметили эксперты.

Рост оборота медицинской отрасли бизнеса в Q2 2023 к Q2 2022 составил 19%, при этом клиентский спрос восстановился до показателей прошлого года, говорится в результатах исследования.

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