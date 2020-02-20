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Названы самые опасные российские города для магазинов и ресторанов

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Самыми криминальными городами России для магазинов и ресторанов оказались Уфа, Набережные Челны и Сочи. Владельцам бизнеса там чаще всего приходитcя вызывать группы быстрого реагирования.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании «Delta Системы безопасности», в котором эксперты проанализировали более 500 тысяч происшествий в сфере обслуживания в 2019 году.

Названы самые опасные российские города для магазинов и ресторанов

Наиболее благоприятная среда для сферы обслуживания, по данным исследования, сложилась в городах-миллионниках. Реже всего преступники нападают на бизнес в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Москве.

Наиболее подвержены риску со стороны криминала сетевые продуктовы магазины: в них в 2019 году происходило 40% нападений. На несетевые продуктовые, алкомаркеты, кафе, бары и рестораны пришлось по 11% случаев, на отели и банки — 4% и 3%.

Чаще всего в 2019 году компании из сферы обслуживания сталкивались с попытками краж. На них пришлись 39% вызовов групп быстрого реагирования. Больше всего от воров страдали крупные розничные сети (две трети всех попыток краж), еще в 15% случаях — другие продуктовые.

Вторая по популярности проблема — нарушение общественного порядка (11% всех вызовов). Чаще всего с ней сталикивались кафе, бары, рестораны (35%), продуктовые магазины (31%), хостелы и мини-отели (23%).

Фото: Marius Pirvu / Shutterstock

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