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ЦБ выступил за передачу банкам персональных данных абонентов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Центральный банк России выступил за расширение персональных данных, которые операторы обязаны будут передавать финансовым организациям. Соответствующий законопроект предполагает создание для этого отдельной государственной системы, сообщил «Коммерсантъ».

ЦБ выступил за передачу банкам персональных данных абонентов

ЦБ предлагает загружать в систему персональные данные. Это улучшит идентификацию клиентов банков, но повысит риски утечки данных и может спровоцировать навязывание дополнительных услуг финансовыми организациями.

Регулятор с банками, операторами связи и силовых структур пока обсуждают расширение поправок в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

Этот вопрос обсуждали еще в начале июня. Однако тогда против реализации проекта выступили ФСБ и операторы связи. Эксперты говорят, что нововведение может повысить риски утечки данных и спровоцировать навязывание допуслуг со стороны банков.

Фото на обложке: Unsplash

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