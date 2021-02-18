"Тотальная слежка за счетами?" налоговая будет собирать данные о покупках россиян

Екатерина Кочкина
Федеральная налоговая служба (ФНС) намерена объединить сервис «Личный кабинет налогоплательщика» с данными онлайн-касс. После этого информация о покупках, оплаченных банковской картой, станет доступна в личных кабинетах россиян на сайте налоговой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы ФНС Даниила Егорова.
"Тотальная слежка за счетами?" налоговая будет собирать данные о покупках россиянЕкатерина Кочкина
Целью инициативы является упрощение процедуры получения налогового вычета.
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