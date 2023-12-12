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В России кратно повысили штрафы за незаконный сбор и обработку персональных данных

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В России кратно повысили штрафы за незаконный сбор и обработку персональных данных. Ранее, например, для юрлица они составляли до 50 тыс. рублей, теперь – до 700 тыс. рублей. Законодательные поправки касаются также нарушений при работе с биометрическими данными.

В России кратно повысили штрафы за незаконный сбор и обработку персональных данных

Владимир Путин подписал закон, устанавливающий новый размер штрафов за незаконный сбор и обработку персональных данных. Документ опубликован на портале правовой информации.

Штрафы для физлиц повысили до 10-15 тыс. рублей, для должностных лиц – до 100-300 тыс. рублей, юрлиц – до 300-700 тыс. рублей. При повторном нарушении размер штрафов кратно увеличивается. Ранее размер штрафа для должностных лиц составлял 20-40 тыс. рублей, юрлиц – 30-50 тыс. рублей. 

Законодательные поправки также устанавливают штрафы за незаконное размещение и обновление организациями, в том числе банками, биометрических данных в единой государственной системе. Должностных лиц оштрафуют на 100-300 тыс. рублей, юрлиц – на сумму от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей.

Фото на обложке: ideadesign / Shutterstock

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