В России кратно повысили штрафы за незаконный сбор и обработку персональных данных. Ранее, например, для юрлица они составляли до 50 тыс. рублей, теперь – до 700 тыс. рублей. Законодательные поправки касаются также нарушений при работе с биометрическими данными.

В России кратно повысили штрафы за незаконный сбор и обработку персональных данных