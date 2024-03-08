Среди необычных подарков на 8 марта женщины называли дверь, соленые грибы, бабочек, варенье и бензин

Ежегодный опрос Superjob о необычных подарках на Международный женский день принес еще одну бесценную партию веселых ответов: среди необычных подарков на 8 марта женщины назвали входную дверь в квартиру, горшок с землей, подушку, микроскоп, соленые грибы, живых бабочек, варенье, арбуз, песню, бензин, шахматы и секс.

Эти варианты фигурировали в графе «Другое» и набрали все вместе 1%, отмечается в исследовании. В основном же россиянки отвечали, что не получали на праздник необычных подарков (40%).

Из тех барышень, которые получали что-то небанальное, 8% отметили цветы (удивлял именно выбор — «цветущая опунция», например), 6% — домашних питомцев, 3% — путешествия и оригинальная кухонная утварь.

В 2023 году среди самых необычных подарков называли соленые огурцы, компас, набор рыбака, лотерейный билет, летнюю резину, будильник, песочные часы и пр.

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