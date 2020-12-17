Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Сеть dark kitchen «Готово» привлекла 65 млн рублей от частных инвесторов

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Петербургский сервис локальной доставки еды «Готово» привлёк 65 млн рублей от группы частных инвесторов. В seed-раунде стартапа приняли участие предприниматель и основатель агентства Out Digital Роман Зарипов, а также несколько российских бизнес-ангелов и текущие инвесторы. Общая доля новых инвесторов составила 24,4%. Об этом Rusbase сообщил представитель стартапа.

Сеть dark kitchen «Готово» привлекла 65 млн рублей от частных инвесторов

Проект финансируется за счет франчайзинга и конвертируемых займов. Весь сервис оценен в 266 млн рублей.

Полученные средства будут направлены на:

  • открытие новых кухонь, 
  • маркетинг, 
  • развитие IT-инфраструктуры, 
  • дальнейшее внедрение технологий ИИ и машинного обучения в работу сервиса.

Отмечается, что компания продолжит развивать собственные технологии, которые позволят делать заказы более персонализированными. В ближайших планах стартапа — предложение блюд в зависимости от времени суток, адреса доставки, поведения в сервисе, погоды и других параметров. 

«Это интересная и большая задача — сделать так, чтобы сервис сам предугадывал, чего ты хочешь, основываясь на накопленных знаниях о твоих привычках. Я рад, что команда "Готово" разделяет эту идею и активно движется в сторону решения этой задачи», — комментирует предприниматель Роман Зарипов. 

В первом квартале 2021 года инвесторы планируют открыть на территории Санкт-Петербурга еще 10 локальных кухонь, доведя их общее количество до 25. Также ожидается обеспечить полное покрытие города и увеличить совокупное количество заказов до 10 тысяч в сутки. Наконец, foodtech-стартап запланировал запуск региональной экспансии.

Конкурс среди отечественных IT-компаний на получение гранта от РФРИТ

«Готово» — это сервис локальной доставки еды, на данный момент работающий в Санкт-Петербурге. Стартап осуществляет деятельность с сентября 2019 года и занимается приготовлением и доставкой еды по модели dark kitchen (ресторан по модели «только доставка»). Ядром бизнеса является интегрированная ERP-система собственной разработки, которая позволяет запускать кухни в короткие сроки.

В компании отмечают, что сейчас на основе сбора пользовательских данных автоматизированные алгоритмы стартапа подбирают к блюдам подходящие соусы и топпинги, делают допродажи и замены, планируют спрос.

По собственным данным, пользовательская база сервиса составляет более 50 тысяч жителей Петербурга. В ассортименте «Готово» более двух тысяч блюд. Меню обновляется каждую неделю. Время приготовления и доставки в Санкт-Петербурге — 25 минут. 

В 2020 году совокупная выручка франчайзинговой сети «Готово» составила более 150 млн рублей. Количество кухонь увеличилось с 5 до 15. Средний чек за 2020 год увеличился на 25% и составляет  550 рублей. Кроме того, по заявлению компании, сервис первым среди foodtech-проектов запустил переработку упаковки и бесконтактную доставку.

Создателями и владельцами бренда являются основатель Petshop.ru Олег Корчагин, предприниматели Александр Церетели и Евгений Родионов.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «ГТВ» (юрлицо «Готово») было создано в сентябре 2019 года в Петербурге. На момент написания новости учредителями компании являются Ольга Кондакова и Александр Церетели — 90% и 10% капитала соответственно. Гендиректор — Александр Церетели.

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

17 декабря 2020

Конкурс «Серебряный возраст»

17 декабря 2020

Как запустить стартап — открытый практический курс для подростков

20 декабря 2020

Технокубок

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма