Сеть dark kitchen «Готово» привлекла 65 млн рублей от частных инвесторов

Петербургский сервис локальной доставки еды «Готово» привлёк 65 млн рублей от группы частных инвесторов. В seed-раунде стартапа приняли участие предприниматель и основатель агентства Out Digital Роман Зарипов, а также несколько российских бизнес-ангелов и текущие инвесторы. Общая доля новых инвесторов составила 24,4%. Об этом Rusbase сообщил представитель стартапа.

Проект финансируется за счет франчайзинга и конвертируемых займов. Весь сервис оценен в 266 млн рублей.

Полученные средства будут направлены на:

открытие новых кухонь,

маркетинг,

развитие IT-инфраструктуры,

дальнейшее внедрение технологий ИИ и машинного обучения в работу сервиса.

Отмечается, что компания продолжит развивать собственные технологии, которые позволят делать заказы более персонализированными. В ближайших планах стартапа — предложение блюд в зависимости от времени суток, адреса доставки, поведения в сервисе, погоды и других параметров.

«Это интересная и большая задача — сделать так, чтобы сервис сам предугадывал, чего ты хочешь, основываясь на накопленных знаниях о твоих привычках. Я рад, что команда "Готово" разделяет эту идею и активно движется в сторону решения этой задачи», — комментирует предприниматель Роман Зарипов.

В первом квартале 2021 года инвесторы планируют открыть на территории Санкт-Петербурга еще 10 локальных кухонь, доведя их общее количество до 25. Также ожидается обеспечить полное покрытие города и увеличить совокупное количество заказов до 10 тысяч в сутки. Наконец, foodtech-стартап запланировал запуск региональной экспансии.

«Готово» — это сервис локальной доставки еды, на данный момент работающий в Санкт-Петербурге. Стартап осуществляет деятельность с сентября 2019 года и занимается приготовлением и доставкой еды по модели dark kitchen (ресторан по модели «только доставка»). Ядром бизнеса является интегрированная ERP-система собственной разработки, которая позволяет запускать кухни в короткие сроки.

В компании отмечают, что сейчас на основе сбора пользовательских данных автоматизированные алгоритмы стартапа подбирают к блюдам подходящие соусы и топпинги, делают допродажи и замены, планируют спрос.

По собственным данным, пользовательская база сервиса составляет более 50 тысяч жителей Петербурга. В ассортименте «Готово» более двух тысяч блюд. Меню обновляется каждую неделю. Время приготовления и доставки в Санкт-Петербурге — 25 минут.

В 2020 году совокупная выручка франчайзинговой сети «Готово» составила более 150 млн рублей. Количество кухонь увеличилось с 5 до 15. Средний чек за 2020 год увеличился на 25% и составляет 550 рублей. Кроме того, по заявлению компании, сервис первым среди foodtech-проектов запустил переработку упаковки и бесконтактную доставку.

Создателями и владельцами бренда являются основатель Petshop.ru Олег Корчагин, предприниматели Александр Церетели и Евгений Родионов.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «ГТВ» (юрлицо «Готово») было создано в сентябре 2019 года в Петербурге. На момент написания новости учредителями компании являются Ольга Кондакова и Александр Церетели — 90% и 10% капитала соответственно. Гендиректор — Александр Церетели.

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