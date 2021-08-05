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«Шоколадница» запустила новый проект в формате dark kitchen

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Шоколадница» запустила новый dark kitchen проект. EAZZYPIZZY будет доставлять 26 видов пицц, джелато, супы, салаты и другие блюда. Для проекта планируют запустить собственное мобильное приложение с программой лояльности.

«Шоколадница» запустила новый проект в формате dark kitchen

О запуске нового проекта сообщили в пресс-службе «Шоколадницы».

Кухня пока будет работать только на доставку. Ассортимент представлен 26 видами пицц, 6 видами джелато, супами, салатами, пастами и другими блюдами, включая напитки.

«В целом развитие направления dark kitchen мы видим как портфель брендов, который можно разместить на одной кухне для максимальной эффективности. В таком формате планируем в перспективе развивать «темные кухни» и по франшизе», – отметил директор по развитию бизнеса группы компаний «Шоколадница» Евгений Прохоров.

Заказать пиццу и джелато можно в агрегаторах «Яндекс.Еда» и Delivery Club с доставкой в несколько районов Москвы. Всю столицу планируется «охватить в короткое время», уточнили в «Шоколаднице».

Для dark kitech проекта EAZZYPIZZY компания планирует создать сайт и разработать собственное мобильное приложение с программой лояльности.

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Фото: Shutterstock.com

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