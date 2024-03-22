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В даркнете выставляют на продажу по пять компаний в день — исследование

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В 2023 году в даркнете на продажу выставили 1844 российские компании, обнаружили эксперты ГК «Солар». Обзор показал, что в 2022 году таких объявлений было на 42% меньше. В текущем году рост продолжается.

В даркнете выставляют на продажу по пять компаний в день — исследование

Зачем мошенники покупают юрлица в даркнете

По данным экспертов центра мониторинга внешних и цифровых угроз Solar AURA, юридические лица приобретаются для разного рода нелегальных действий. Зачастую это незаконное обналичивание и отмывание денег.

Также такие компании могут использоваться при атаках на цепочки поставок или сценариях, связанных с ложным партнерством.

Самые опасные махинации — схемы с фирмами-однодневками, поясняют эксперты. Это связано с тем, что компания, созданная неделю назад и желающая стать контрагентом, вызывает больше сомнений и недоверия, чем тайно приобретенная структура с многолетней историей.

Руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско поясняет, что покупка готовых юридических лиц стала трендом в теневом сегменте. Фирму-однодневку легко вычислить при самой поверхностной проверке, отмечает специалист.

Вместе с тем, купленная в даркнете под нелегальную деятельность компания может выглядеть внешне благонадежной и иметь хорошие финансовые показатели.

Помимо продаж юридических лиц в 2023 году в даркнете и Telegram обнаружили более 13 тыс. объявлений с нелегальными услугами. Например, продажа взломанных учетных записей и продукции в обход официальных каналов дистрибуции.

Фото на обложке: guteksk7 / Shutterstock

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