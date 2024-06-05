Сервис email-маркетинга DashaMail приобрел конструктор виджетов LeadPlan

Сервис email-маркетинга DashaMail купил платформу LeadPlan, позволяющую клиентам создавать виджеты и поп-ап окна на сайте без программирования. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе DashaMail.

LeadPlan предоставляет возможность создавать виджеты, всплывающие окна без необходимости писать программный код.

Цель сделки — дать клиентам дополнительные инструменты для сбора базы подписчиков и повышения конверсии посетителей сайта.

Как уточнили RB.RU в компании, в сделку вошли ПО, товарный знак, домен и сайт.

«При этом с продавцом заключен партнерский договор, по которому они имеют право продолжать предоставлять доступ к сервису своим старым клиентам по старым договорам . Все новые регистрации уже идут с заключением оферты нового владельца, с ООО "ПИСЬМО"», — добавили в компании.

Как работает LeadPlan

Пользователь может выбрать виджет из перечня готовых решений, а затем оформить его в нужном стиле, подобрать шрифт, создать текст и разместить всплывающую форму на сайте. На основе заданных параметров сервис выдаст готовый код. Также в сервисе можно проводить сплит-тестирование форм подписки для оценки влияния на аудиторию.

Хотя LeadPlan теперь входит в структуру ООО «Письмо» (юрлицо DashaMail), он продолжит работу как самостоятельный сервис.

В DashaMail рассчитывают на окупаемость инвестиций за два года.

ООО «Письмо» зарегистрировано в марте 2016 года в Санкт-Петербурге. Сейчас в числе учредителей и участников — шесть физических лиц, следует из данных «Контур.Фокус».

По итогам 2023 года компания получила 111,8 млн рублей выручки против 83,9 млн рублей годом ранее. Прибыль в 2023 году составила 42,7 млн рублей против 31,2 млн рублей в 2022 году.

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