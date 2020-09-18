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Конференция по науке о данных Data Fest пройдет онлайн
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Евгения Хрисанфова
19 и 20 сентября сообщество Open Data Science проведет конференцию Data Fest, посвященную науке о данных, машинному обучению и другим темам. Мероприятие состоится онлайн, участие бесплатное.
Конференция по науке о данных Data Fest пройдет онлайнЕвгения Хрисанфова
Участников ждут общение с экспертами, соревнования и тесты. Доклады пройдут в формате YouTube-трансляций, разделенных на пять групп:
- Бизнес (Business);
- Индустрия (Industry);
- Разработка (Engineering);
- Исследования (Research);
- Сообщество (Community).
Спикеры и участники обсудят следующие темы:
- краудсорсинг при разметке данных:
- жизненный цикл решения на базе NLP;
- разработка без языка Python;
- открытый исходный код;
- A/B-тестирование;
- карьера в Data Science;
- машинное обучение в сфере финансов и многие другие.
На конференции выступят:
- Алексей Натекин, основатель сообщества ODS.ai, организатор Data Fest;
- Валерий Бабушкин, руководитель управления развития данных в компании X5 Retail Group;
- Михаил Рожков, основатель онлайн-курсов по управлению экспериментами и проектированию машинного обучения;
- Асхат Уразбаев, управляющий партнер в ScrumTrek;
- Павел Плесков, цифровой кочевник, дата-сайентист в стартапе Praxis Pioneering и другие эксперты.
Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на сайте Data Fest.
Фото на обложке: BEST-BACKGROUNDS / Shutterstock
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