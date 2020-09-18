Конференция по науке о данных Data Fest пройдет онлайн

19 и 20 сентября сообщество Open Data Science проведет конференцию Data Fest, посвященную науке о данных, машинному обучению и другим темам. Мероприятие состоится онлайн, участие бесплатное.

Участников ждут общение с экспертами, соревнования и тесты. Доклады пройдут в формате YouTube-трансляций, разделенных на пять групп:



Бизнес (Business); Индустрия (Industry); Разработка (Engineering); Исследования (Research); Сообщество (Community).

краудсорсинг при разметке данных:

жизненный цикл решения на базе NLP;

разработка без языка Python;

открытый исходный код;

A/B-тестирование;

карьера в Data Science;

машинное обучение в сфере финансов и многие другие.

Алексей Натекин , основатель сообщества ODS.ai, организатор Data Fest;

, основатель сообщества ODS.ai, организатор Data Fest; Валерий Бабушкин , руководитель управления развития данных в компании X5 Retail Group;

, руководитель управления развития данных в компании X5 Retail Group; Михаил Рожков , основатель онлайн-курсов по управлению экспериментами и проектированию машинного обучения;

, основатель онлайн-курсов по управлению экспериментами и проектированию машинного обучения; Асхат Уразбаев , управляющий партнер в ScrumTrek;

, управляющий партнер в ScrumTrek; Павел Плесков, цифровой кочевник, дата-сайентист в стартапе Praxis Pioneering и другие эксперты.

Спикеры и участники обсудят следующие темы:На конференции выступят:



Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на сайте Data Fest.





Фото на обложке: BEST-BACKGROUNDS / Shutterstock