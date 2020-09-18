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Конференция по науке о данных Data Fest пройдет онлайн

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

19 и 20 сентября сообщество Open Data Science проведет конференцию Data Fest, посвященную науке о данных, машинному обучению и другим темам. Мероприятие состоится онлайн, участие бесплатное.

Конференция по науке о данных Data Fest пройдет онлайн

Участников ждут общение с экспертами, соревнования и тесты. Доклады пройдут в формате YouTube-трансляций, разделенных на пять групп:

  1. Бизнес (Business);
  2. Индустрия (Industry);
  3. Разработка (Engineering);
  4. Исследования (Research);
  5. Сообщество (Community).

Спикеры и участники обсудят следующие темы:
  • краудсорсинг при разметке данных:
  • жизненный цикл решения на базе NLP;
  • разработка без языка Python;
  • открытый исходный код;
  • A/B-тестирование;
  • карьера в Data Science;
  • машинное обучение в сфере финансов и многие другие.

На конференции выступят:
  • Алексей Натекин, основатель сообщества ODS.ai, организатор Data Fest;
  • Валерий Бабушкин, руководитель управления развития данных в компании X5 Retail Group;
  • Михаил Рожков, основатель онлайн-курсов по управлению экспериментами и проектированию машинного обучения;
  • Асхат Уразбаев, управляющий партнер в ScrumTrek;
  • Павел Плесков, цифровой кочевник, дата-сайентист в стартапе Praxis Pioneering и другие эксперты.


Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на сайте Data Fest.

Фото на обложке: BEST-BACKGROUNDS / Shutterstock

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