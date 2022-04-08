14-15 апреля 2022 года пройдет онлайн-конференция Data Fusion. Представители крупнейших компаний, ученые и эксперты в data science соберутся, чтобы обсудить, как сегодня компании работают с большими данными.

На Data Fusion 2022 обсудят, как бизнес сегодня работает с большими данными