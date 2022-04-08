На Data Fusion 2022 обсудят, как бизнес сегодня работает с большими данными

14-15 апреля 2022 года пройдет онлайн-конференция Data Fusion. Представители крупнейших компаний, ученые и эксперты в data science соберутся, чтобы обсудить, как сегодня компании работают с большими данными.
Data fusion — это подход к работе с big data, который предполагает синергию данных и новые нетривиальные методы их обработки. Этой теме посвящена конференция, организованная «Сколково» совместно с ВТБ.
Два дня, два трека, кейсы и уникальный опыт работы над проектами в области машинного обучения. Первый день будет посвящен влиянию data fusion на развитие индустрии данных и лучшим практикам использования подхода в бизнесе, второй — это deep dive для дата-сайентистов по актуальным темам и science notes от известных ученых.
Среди спикеров:
- Евгений Бурнаев, руководитель Центра ИИ, AIR, Сколтех;
- Дмитрий Берестнев, заместитель директора Департамента анализа и моделирования, Иннотех;
- Сергей Голицын, вице-президент, заместитель руководителя департамента анализа данных и моделирования, банк ВТБ;
- Виктор Кантор, директор центра Big Data, МТС;
- Семен Поляков, ведущий ML-инженер, VK;
- Ван Хачатрян, руководитель отдела машинного обучения и матчинга, Ozon и другие.
Участие бесплатное. Регистрация — на сайте.
Фото на обложке: Yurchanka Siarhei /
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10 апреля 2022
10 апреля 2022