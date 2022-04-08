Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости
Партнеры

На Data Fusion 2022 обсудят, как бизнес сегодня работает с большими данными

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

14-15 апреля 2022 года пройдет онлайн-конференция Data Fusion. Представители крупнейших компаний, ученые и эксперты в data science соберутся, чтобы обсудить, как сегодня компании работают с большими данными.

На Data Fusion 2022 обсудят, как бизнес сегодня работает с большими данными
Представь концепцию продвижения Москвы на Moscow Travel Create и поборись за призовой фонд 1,2 млн рублей. Подробнее по ссылке

Data fusion — это подход к работе с big data, который предполагает синергию данных и новые нетривиальные методы их обработки. Этой теме посвящена конференция, организованная «Сколково» совместно с ВТБ.

Два дня, два трека, кейсы и уникальный опыт работы над проектами в области машинного обучения. Первый день будет посвящен влиянию data fusion на развитие индустрии данных и лучшим практикам использования подхода в бизнесе, второй — это deep dive для дата-сайентистов по актуальным темам и science notes от известных ученых.

Среди спикеров:

  • Евгений Бурнаев, руководитель Центра ИИ, AIR, Сколтех;
  • Дмитрий Берестнев, заместитель директора Департамента анализа и моделирования, Иннотех;
  • Сергей Голицын, вице-президент, заместитель руководителя департамента анализа данных и моделирования, банк ВТБ;
  • Виктор Кантор, директор центра Big Data, МТС;
  • Семен Поляков, ведущий ML-инженер, VK;
  • Ван Хачатрян, руководитель отдела машинного обучения и матчинга, Ozon и другие.

Участие бесплатное. Регистрация — на сайте

Фото на обложке: Yurchanka Siarhei / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Три ошибки, которые не дают бизнесу привлекать новую аудиторию
  2. 2 Что заменит cookies: обзор решений для идентификации и таргетинга
  3. 3 В традиционном ритейле есть место для data-driven решений — рассказываем, где и зачем
  4. 4 Что потеряет бизнес, если не научится работать с данными в HR — объяснили в hh.ru
  5. 5 7 ошибок работы с данными, которые могут убить ваш бизнес
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

09 апреля 2022

Программа «Наставничество МБМ» для московских предпринимателей и жителей столицы

10 апреля 2022

StartHub.Moscow

10 апреля 2022

Стартап-марафон «Разведка Боем»

Все ВОЗМОЖНОСТИ