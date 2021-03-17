ВТБ приглашает на международную конференцию по анализу данных, ML и AI Data Fusion

30 и 31 марта в онлайн-формате пройдет международная конференция Data Fusion. Эксперты от бизнеса и науки обсудят, как новый подход к работе с большими данными влияет на развитие отрасли data science. Организаторами выступают Группа ВТБ и фонд «Сколково». Участие бесплатно, необходимо зарегистрироваться на сайте .

Data Fusion (пер. с англ. «слияние данных») — подход к работе с большими данными из разных источников, позволяющий достичь синергетического эффекта в их обработке и анализе.

Первый день (30 марта) будет полностью посвящен применению Data Fusion для решения бизнес-задач. Среди тем:

как синергия данных помогает работать с клиентами;

каким образом уровень зрелости бизнеса влияет на внедрение технологий искусственного интеллекта и системную трансформацию бизнес-процессов;

лучшие практики и ключевые аспекты правового регулирования работы с данными.

Второй день конференции (31 марта) позволит максимально погрузиться в технологии Data Fusion. Эксперты расскажут:

о подходах к обучению и ансамблированию нейронных сетей, прогнозах точности будущих вычислений;

трендах в компьютерном зрении и анализе поведения;

формировании высокоточных рекомендаций и uplift-моделировании;

роли прикладных научных исследований в развитии бизнеса.

На конференции выступят около 100 российских и зарубежных спикеров — ученые, российские и зарубежные специалисты по Data Science и искусственному интеллекту, а также представители таких компаний и организаций, как Apple, SAP, Facebook, Alibaba, Huawei, Mail.Ru Group, VisionLabs, DeepPavlov, «Яндекс», «Ассоциация больших данных», «Сколтех», Группы ВТБ и других. Концепцию Data Fusion представят заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик и старший вице-президент, руководитель департамента анализа данных и моделирования ВТБ Максим Коновалихин. Откроют конференцию Вадим Кулик и председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

Среди подтвердившихся спикеров:

Евгений Бурнаев , доцент Центра «Сколтеха» по научным и инженерным вычислительным технологиям для задач с большими массивами данных;

, доцент Центра «Сколтеха» по научным и инженерным вычислительным технологиям для задач с большими массивами данных; Дебмалая Бисвас (Debmalya Biswas), эксперт в области data science, работал в Nokia, SAP, Oracle;

(Debmalya Biswas), эксперт в области data science, работал в Nokia, SAP, Oracle; Дмитрий Ветров , профессор-исследователь НИУ ВШЭ;

, профессор-исследователь НИУ ВШЭ; Константин Воронцов , российский ученый-математик, доктор физико-математических наук, профессор кафедры интеллектуальных систем ФУПМ МФТИ;

, российский ученый-математик, доктор физико-математических наук, профессор кафедры интеллектуальных систем ФУПМ МФТИ; Джулия Люк (Luc Julia), «соавтор» Siri, голосового ассистента от Apple, CTO и старший вице-президент по инновациям в Центре стратегии и инноваций Samsung Electronics;

(Luc Julia), «соавтор» Siri, голосового ассистента от Apple, CTO и старший вице-президент по инновациям в Центре стратегии и инноваций Samsung Electronics; Родриго Ривера Кастро , советник по вопросам машинного обучения в Alibaba, исследователь ADASE, получил докторскую степень в областях вычислительных наук, работы с данными и инженерии в «Сколтехе»;

, советник по вопросам машинного обучения в Alibaba, исследователь ADASE, получил докторскую степень в областях вычислительных наук, работы с данными и инженерии в «Сколтехе»; Андрей Райгородский , директор Физтех-школы прикладной математики и информатики, заведующий лабораторией прикладных исследований МФТИ и «Сбербанка», руководитель совместных исследовательских программ «Яндекса» и МФТИ;

, директор Физтех-школы прикладной математики и информатики, заведующий лабораторией прикладных исследований МФТИ и «Сбербанка», руководитель совместных исследовательских программ «Яндекса» и МФТИ; Руслан Салахутдинов, профессор департамента машинного обучения Школы компьютерных наук Университета Карнеги — Меллона в США, бывший директор по исследованиям искусственного интеллекта Apple.

Во время конференции организаторы объявят победителей соревнования дата-сайентистов Data Fusion Contest. Эксперты разберут решения финалистов по классификации данных и определению бренда товара.

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Фото на обложке: Tommy Lee Walker / Shutterstock