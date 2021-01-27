«Сколково» и ВТБ проведут Data Fusion — соревнование и конференцию по Data Science

ВТБ и «Сколково» запускают совместный проект, посвященный новому подходу в работе с Big Data и синергии данных — Data Fusion. Он включает соревнование для специалистов по data science Data Fusion Contest и международную конференцию Data Fusion, которые пройдут в онлайн-формате. Победители чемпионата разделят призовой фонд в 2 млн рублей.

Data Fusion — новая концепция работы с большими данными и искусственным интеллектом. Она предполагает, что синергия информации из разных источников данных и направлений моделирования дает максимальный экономический эффект и позволяет компаниям взглянуть на бизнес-процессы сквозь призму опыта всего рынка.

Соревнование пройдет с 27 января по 21 марта. Участники могут решить одну или две задачи:

Goodsification. Классификация данных из чеков. Brandefine. Определение бренда товара.

Специалистов по data science ждет уникальный набор данных — смоделирован датасет из 7 млн чеков. Данные в чеках сгенерированы без потери смысла и связей — в них сохранены все ключевые свойства реальных данных при соблюдении приватности каждого пользователя.

Цель соревнования — найти подходы к решению актуальных практических бизнес-задач, которые позволят создавать удобные и полезные финансовые сервисы. Решив эти задачи, банки и другие компании смогут делать персонализированные предложения и не предлагать клиентам ненужные им продукты. Участники получат уникальную возможность улучшить навыки работы с большими данными на практических кейсах.



Победители получат денежные призы:

500 тыс. рублей за первое место в каждой задаче. 250 тыс. рублей за второе место в каждой задаче. 150 тыс. рублей за третье место в каждой задаче.

Также участников ждут дополнительные награды — по 50 тыс. рублей за скорость решения задачи и за лучшее публичное решение.

Зарегистрироваться для участия в соревновании Data Fusion Contest можно до 21 марта включительно. Присоединиться могут специалисты по data science и команды от двух до пяти человек.

30-31 марта пройдет международная онлайн-конференция по большим данным Data Fusion, на которой организаторы подведут итоги соревнования. Ожидается, что перед участниками мероприятия выступят около 100 российских и зарубежных спикеров. Полная программа выступлений появится на сайте позднее. Участие бесплатное.

Подробности и регистрация — на сайте.

Фото на обложке: Olga Tsyvinska / Shutterstock