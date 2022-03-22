Назван самый востребованный навык в работе с данными

К 2030 году грамотность в работе с данными станет самым востребованным навыком. Сейчас лишь 11% сотрудников мировых компаний уверены в своих знаниях. Почти 60% работников уверены, что дата-грамотность поможет им сохранить свою востребованность на рынке с появлением AI. Об этом говорится в исследовании Qlik и The Future Labs, с результатами которого ознакомился RB.RU.

Исследование проводилось среди более чем 1200 руководителей высшего звена и 6000 сотрудников по всему миру. Результаты говорят об изменениях методов работы и повышении требований к компетенциям сотрудников.

Компании все чаще переходят от пассивного потребления данных к активной аналитике Active Intelligence, когда они могут оперативно принимать решения на основе полученных данных. Отчет, в свою очередь, прогнозирует, как эти изменения повлияют на требования к навыкам и профессиональные возможности.

Как сообщили респонденты, за последний год они стали использовать данные в два раза чаще. Вдвое выросла и их важность для принятия решений в компаниях. При этом 89% руководителей ожидают, что члены их команды смогут объяснить, как данные повлияли на их решения.

Спрос на навыки работы с данными во многом связан с развитием искусственного интеллекта. Главы компаний считают, что методы работы сотрудников изменятся в сторону большей совместимости с интеллектуальными инструментами, что поможет принимать более обоснованные решения (84%) и повышать производительность (83%).

Чтобы реализовать этот потенциал, ближайшие три года 40% руководителей наймут директора по автоматизации, в перспективе на 10 лет такая должность появится в 99% опрошенных компаний.

Переход к более дата-ориентированному и автоматизированному рабочему процессу открывает широкие возможности для тех, кто обладает навыками работы с данными. Руководители сообщили, что готовы предложить в среднем на 26% более высокую зарплату кандидатам, которые продемонстрируют свою дата-грамотность.

При этом сейчас ею обладают лишь 11% сотрудников. Большая часть руководителей уверена, что ответственность за повышение этих навыков лежит на самом сотруднике.

В исследовании подчеркивается, если компании и берут на себя обучение дата-грамотности, то предлагают его сначала тем, чья работа напрямую связана с данными (58%), например, аналитикам данных и дата-саентистам (Data scientist).

И только каждый десятый руководитель предлагает обучение специалистам по кадрам, финансам и маркетингу — 12%, 11% и 10% соответственно несмотря на то, что более двух третей сотрудников, занимающих эти должности, заявляют, что грамотность в области данных уже необходима для выполнения текущих обязанностей — 70%, 74% и 67% соответственно.

Большая часть оставшихся сотрудников вкладывает собственное время и деньги, чтобы восполнить пробел в профессиональных навыках. Еще 35% респондентов сообщили, что уволились с работы за последний год из-за того, что их работодатель не предлагает достаточно возможностей обучения и повышения квалификации.

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