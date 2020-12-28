Создатели Newman Sport и Hot-WiFi запустят агентство дата-маркетинга в сфере спорта и здоровья

Управляющий партнер Newman Sport Владимир Волошин и основатель компании Hot-WiFi Дмитрий Степаненко анонсировали новый проект Hot-Sport. Это агентство дата-маркетинга в индустрии спорта и здоровья. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Hot-WiFi.

Агентство планирует оказывать помощь в привлечении целевых покупателей для компаний, работающих в сфере здоровья и спорта. Среди предлагаемых услуг — оцифровка и сбор данных аудиторий, которые посещают спортивные и оздоровительные мероприятия.

«Мы создаем агентство дата-маркетинга Hot-Sport, которое позволит коммерческим представителям индустрии спорта и здоровья качественно сегментировать клиентские базы, обогащать их новыми данными, оптимизировать цифровую рекламу, увеличивать жизненный цикл клиента и повышать конверсию в онлайн продажи», — рассказал Волошин.

Агентство планирует собирать информацию о людях, посещающих спортивные мероприятия и объекты, относящиеся к сфере спорта и здоровья. Затем эти данные можно будет экспортировать на рекламные площадки, чтобы расширять базы с помощью инструмента look-alike.

Отмечается, что с помощью такого механизма организаторы смогут найти десятки тысяч новых потенциальных участников спортивных событий.

По словам Степаненко, сбор данных будет осуществляться на спортивных мероприятиях с помощью WiFi-Радаров. Затем их будут экспортировать на рекламные площадки «Яндекса», myTarget и Facebook Ads, чтобы показывать таргетированную рекламу собранным аудиториям.

«С помощью собственной DMP мы собираем и сегментируем каждого пользователя, который попал в поле нашего зрения, а благодаря машинному обучению, можем строить look-a-like аудиторные сегменты, учитывая вовлеченность клиента к бренду и частоту посещения различных локаций в сфере спорта и здоровья», — комментирует сооснователь и технический директор Вадим Виноградов.

Также создатели проекта хотят способствовать привлечению как можно большего количества людей на спортивные события и повышению роли физической культуры и здорового образа жизни.

Над созданием проекта Hot-Sport работают 3 компании: Hot-WiFi, Newman Sport и Rocket PR. Эту инициативу также поддержал ФРИИ, который является инвестором компании Hot-WiFi и владеет 40% долей в ее уставном капитале.

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