Почти 70% компаний России угрожает потеря важных корпоративных данных

Треть компаний по всему миру за последний год замедлили или уже остановили инициативы по цифровой трансформации. На снижение инвестиций в это направление повлияла не только экономическая неопределенность из-за пандемии, но и барьеры в сфере защиты данных.

Почти 85% российских компаний считают, что их планы в области цифровой трансформации столкнулись со такими основными препятствиями, как:

зависимость от устаревших ИТ-систем;

необходимость поддержания операционной деятельности во время пандемии;

недостаточная квалификация ИТ-персонала.

Такие выводы содержит исследование Data Protection Report, ежегодно проводимое Veeam совместно с международной исследовательской компанией Vanson Bourne (есть в распоряжении RB.ru). Для его подготовки были опрошены представители 3 тысяч организаций из 28 стран, из них — более 200 ведущих ИТ-компаний из России.

Почти 28% заданий резервного копирования в России за прошедший год были выполнены с ошибками или не были завершены в отведенное для этого время. Это означает, что почти из трети созданных резервных копий данные, вероятно, не удастся восстановить, говорится в исследовании.

В среднем простой в организациях длился 76 минут, что немного меньше мирового показателя (79 минут). Наиболее распространенными причинами подобных ситуаций стали сбои в работе серверов (68%) и программного обеспечения (61%).

С «разрывом» в защите данных, когда невозможно обеспечить частое резервное копирование, сталкиваются 7 из 10 российских компаний. Это означает, что почти 70% представителей бизнеса находятся под угрозой потери важных корпоративных данных, полагают эксперты.

Подавляющее большинство (96%) отечественных организаций страдают от простоев. За последние год у 27% из них переставали работать более половины серверов.

Еще 15 лет назад ИТ-директор мог сказать «это очень сложная проблема, наши специалисты делают все возможное для того, чтобы как можно скорее вернуть сервисы в строй», и это работало, считает региональный директор Veeam Software в России, СНГ, Украине и Грузии Владимир Клявин. Сейчас все привыкли к тому, что десятки тысяч веб-сервисов доступны 24 часа в сутки, поэтому любой простой воспринимается как исключительное событие.

«Мы шутим, что 96% компаний сталкиваются со сбоями, а оставшиеся 4% лукавят. Сбои действительно неизбежны – важно то, как быстро организация может после них восстановиться», — сказал Владимир Клявин.

Между реальным положением дел и ожиданиями пользователей веб-сервисов существует разрыв, говорится в Data Protection Report 2021. Пользователи уверены, что сегодня вполне можно создать сервисы, которые будут простаивать несколько минут, максимум несколько часов в год. Но внутренние ИТ-структуры компаний часто не успевают за такими ожиданиями.

«Это та самая проблема “ограниченной доступности”, когда предприятия не могут восстановить приложения так быстро, как это требуется», — пояснил региональный директор Veeam Software.

Может ли бизнес самостоятельно справиться с данной проблемой? Если бы мог, давно бы сделал это, полагает Владимир Клявин.

«Реальность такова, что не так много организаций обладает необходимым набором знаний, умений и обученных сотрудников, которые могут решать такие задачи самостоятельно, внутри компании. Все остальные вынуждены обращаться к профессионалам, которые практически ежедневно сталкиваются с проблемой простоев и умеют ее решать», — пояснил он.

Почти половина (49%) российских компаний назвали потерю доверия клиентов одним из главных возможных последствий простоев и потери данных, столько же опасаются ущерба репутации бренда. По данным опроса, 14% всех данных отечественного бизнеса не имеют резервных копий.

Однако ситуация может улучшиться в ближайший год. Из-за перехода на удаленный режим работы перед бизнесом все острее стоит вопрос доступности сервисов, считает эксперт.

«Даже те организации, которые до последнего не хотели тратить время и деньги на обучение сотрудников навыкам обеспечения доступности данных, вынуждены пересматривать свой подход и выделять на это больше ресурсов, в том числе финансовых», — отметил Владимир Клявин.

Почти треть (31%) опрошенных компаний заявили, что намерены перейти от защиты данных на локальной площадке к облачному сервису. Сейчас более четверти российских организаций используют услугу резервного копирования в BaaS под управлением облачного-провайдера.

Но ограничиться простым созданием резервных копий уже нельзя, говорится в выводах исследования. Организации ждут от систем защиты данных гораздо большего, например, снижения расходов, расширения автоматизации, аналитики, повторного использования данных. Иначе процессы цифровой трансформации так и будут буксовать.

Одно из самых значительных изменений последнего года — это увеличившийся разрыв между теми, у кого уже был план цифровой трансформации, и теми, кто оказался менее готов. Именно поэтому в итоге первые смогли продвинуться вперед, а вторые — только замедлились, считает CTO и старший вице-президент Veeam по стратегии развития продуктов Дэнни Аллан.

«Первый шаг на пути к цифровой трансформации — цифровая устойчивость. К 2023 году 77% компаний по всему миру будут использовать резервное копирование в облако. Это позволит повысить надежность систем копирования, оптимизировать схемы управления издержками и высвободить ИТ-ресурсы для работы над проектами в области цифровой трансформации», — сказал в заключении исседования Дэнни Аллан.

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Фото: Mikhail Starodubov / Shutterstock