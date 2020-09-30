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Открыта регистрация на онлайн-конференцию по Data Science
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Евгения Хрисанфова
20 октября DataStart проведет онлайн-конференцию, посвященную большим данным, машинному обучению и внедрению технологий в бизнес. Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться на сайте.
Открыта регистрация на онлайн-конференцию по Data ScienceЕвгения Хрисанфова
К участию приглашаются руководители компаний, аналитики, разработчики и студенты, которые хотят выбрать техническую специальность. Конференция будет разделена на два направления — «Технический» и «Бизнес».
Эксперты обсудят следующие темы:
- хороший код на языке Python;
- новинки открытой программной библиотеки CatBoost;
- визуализация в обработке естественного языка;
- устройство «умного» робота в кол-центрах «Яндекса»;
- открытое программное обеспечение;
- обучение команды дата-сайентистов;
- искусственный интеллект для массового найма и т.д.
В качестве спикеров выступят:
- Александр Фонарев, основатель компании Rubbles, дата-сайентист, Ph.D. в области Data Science;
- Татьяна Савельева, глава отдела анализа неструктурированных данных в «Яндекс.Такси»;
- Дмитрий Ветров, профессор-исследователь НИУ ВШЭ (Факультет компьютерных наук), глава Лаборатории машинного обучения, SAIC Moscow;
- Станислав Кириллов, руководитель группы ML-систем «Яндекса»;
- Максим Кочуров, инженер-исследователь в NTechLab;
- Алексей Могильников, ML Lead в Сбербанке, Chief Methodologist в LeanDS и другие.
Узнать подробности программы и зарегистрироваться для участия можно на сайте.
Фото на обложке: sleepingpanda / Shutterstock
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