Открыта регистрация на онлайн-конференцию по Data Science

20 октября DataStart проведет онлайн-конференцию, посвященную большим данным, машинному обучению и внедрению технологий в бизнес. Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться на сайте.

К участию приглашаются руководители компаний, аналитики, разработчики и студенты, которые хотят выбрать техническую специальность. Конференция будет разделена на два направления — «Технический» и «Бизнес».

Эксперты обсудят следующие темы:

хороший код на языке Python;

новинки открытой программной библиотеки CatBoost;

визуализация в обработке естественного языка;

устройство «умного» робота в кол-центрах «Яндекса»;

открытое программное обеспечение;

обучение команды дата-сайентистов;

искусственный интеллект для массового найма и т.д.

В качестве спикеров выступят:

Александр Фонарев , основатель компании Rubbles, дата-сайентист, Ph.D. в области Data Science;

, основатель компании Rubbles, дата-сайентист, Ph.D. в области Data Science; Татьяна Савельева , глава отдела анализа неструктурированных данных в «Яндекс.Такси»;

, глава отдела анализа неструктурированных данных в «Яндекс.Такси»; Дмитрий Ветров , профессор-исследователь НИУ ВШЭ (Факультет компьютерных наук), глава Лаборатории машинного обучения, SAIC Moscow;

, профессор-исследователь НИУ ВШЭ (Факультет компьютерных наук), глава Лаборатории машинного обучения, SAIC Moscow; Станислав Кириллов , руководитель группы ML-систем «Яндекса»;

, руководитель группы ML-систем «Яндекса»; Максим Кочуров , инженер-исследователь в NTechLab;

, инженер-исследователь в NTechLab; Алексей Могильников, ML Lead в Сбербанке, Chief Methodologist в LeanDS и другие.

Узнать подробности программы и зарегистрироваться для участия можно на сайте.



Фото на обложке: sleepingpanda / Shutterstock