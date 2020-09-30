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Открыта регистрация на онлайн-конференцию по Data Science

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

20 октября DataStart проведет онлайн-конференцию, посвященную большим данным, машинному обучению и внедрению технологий в бизнес. Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться на сайте.

Открыта регистрация на онлайн-конференцию по Data Science

К участию приглашаются руководители компаний, аналитики, разработчики и студенты, которые хотят выбрать техническую специальность. Конференция будет разделена на два направления — «Технический» и «Бизнес».

Эксперты обсудят следующие темы:

  • хороший код на языке Python;
  • новинки открытой программной библиотеки CatBoost;
  • визуализация в обработке естественного языка;
  • устройство «умного» робота в кол-центрах «Яндекса»;
  • открытое программное обеспечение;
  • обучение команды дата-сайентистов;
  • искусственный интеллект для массового найма и т.д.

В качестве спикеров выступят:

  • Александр Фонарев, основатель компании Rubbles, дата-сайентист, Ph.D. в области Data Science;
  • Татьяна Савельева, глава отдела анализа неструктурированных данных в «Яндекс.Такси»;
  • Дмитрий Ветров, профессор-исследователь НИУ ВШЭ (Факультет компьютерных наук), глава Лаборатории машинного обучения, SAIC Moscow;
  • Станислав Кириллов, руководитель группы ML-систем «Яндекса»;
  • Максим Кочуров, инженер-исследователь в NTechLab;
  • Алексей Могильников, ML Lead в Сбербанке, Chief Methodologist в LeanDS и другие.

Узнать подробности программы и зарегистрироваться для участия можно на сайте.

Фото на обложке: sleepingpanda / Shutterstock

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