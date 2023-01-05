ЕС оштрафовал Meta* на €390 млн за нарушение безопасности личных данных

Ирландская комиссия по защите данных (DPC), главный регулятор Евросоюза в этой области, оштрафовал американскую корпорацию Meta* на €390 млн за нарушение правил конфиденциальности в принадлежащих ей соцсетях Facebook и Instagram**.

Как говорится в заявлении ведомства, жалоба на Facebook была подана из Австрии, на Instagram — из Бельгии. Оба обращения поступили в DPC 25 мая 2018 года, в день вступления в силу Общего регламента по защите данных (GDPR).

Компания получила штраф €210 млн за несоблюдение GDPR в первой соцсети и штраф €180 млн за нарушения во второй.

Уточняется, что американской корпорации также было передано указание привести свои операции по обработке данных в соответствие с требованиями в течение трех месяцев. Согласно заявлению, обе платформы должны пересмотреть свой юридический подход к рекламе на основе законодательных актов Евросоюза.

Reuters отмечает, что общий размер штрафов, наложенных ирландским регулятором на корпорацию, теперь составляет €1,3 млрд. DPC продолжает заниматься еще 11 делами, относящимися к нарушениям сервисов Meta в области защиты данных.

*Признана экстремистской и запрещена в РФ

**Запрещены в РФ

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