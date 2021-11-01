Бизнес намерены заставить хранить данные о переписке в закрытых сетях

В России могут вступить в силу изменения в статью 562 закона о связи. Документом предлагается обязать бизнес, который владеет сетями связи с номерами автономной системы (AS), в течение трех лет хранить на территории страны передаваемую по ним информацию. И при необходимости предоставлять эту информацию правоохранительным органам.

Госдума может принять законопроект в первом чтении законопроект в ноябре, а вступить в силу он может уже в 2022 году, сообщили «Известия».

Обычно номерами AS владеют интернет-провайдеры и крупные организации, например, РЖД, «Газпром», «Яндекс» и другие. Они используются для управления производственной деятельностью сотрудников внутри предприятий и технологическими процессами. Речь идет о приеме через этот внутренний интернет голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных сообщений лиц, говорится в документе.

Зампред профильного комитета Анатолий Выборный пояснил, что обязанность хранить информацию, которую передают по каналам связи, существует с 2016 года. Поправки в эту обязанность распространяют на владельцев технологических сетей связи.

Они не используются для прямого предоставления услуг связи, а применяются для обеспечения производственной деятельности организаций и управления технологическими процессами на производстве. Для оперативно-разыскной деятельности, отметил зампред, могут быть необходимы сведения, передаваемые по таким каналам».

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