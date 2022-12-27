Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Многочисленные утечки баз данных в 2022 году снизили их стоимость в даркнете

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В 2022 году в сеть попало 1,5 млрд записей с личными данными россиян. Многочисленные утечки снизили их стоимость в даркнете: например, стоимость «простой» базы в этому году составляла $100-150, а в 2021 году — $200-250, узнал «Коммерсантъ» у DLBI, Threat Intelligence Group-IB, Positive Technologies.

Многочисленные утечки баз данных в 2022 году снизили их стоимость в даркнете

Летом в общем доступе оказались базы данных сразу 75 российских компаний: интернет-сервисы доставки, транспортные, строительные и медицинские компании, онлайн-кинотеатры, телеком-операторы и другие. Тогда в сеть утекло 304 млн записей. Других деталей представители рынка кибербезопасности не раскрыли.

На снижение стоимости повлияли участившиеся атаки хакактивистов. Они в основном крадут только личные данные пользователей компаний и сервисов.

Самыми дорогими в этом году стали базы банковских данных. Стоимость информации по цепочке на черном рынке может вырастать в несколько раз. А базы с точной информацией о сотрудничестве клиента с банком и его счетах могли вырости на 100%. Сейчас их стоимость может достигать миллионов рублей, говорят специалисты.

Аналитики прогнозируют, что в 2023 году массовые атаки продолжатся, а целевые станут более подготовленными и их результативность вместе с ущербом возрастет.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Потребительский экстремизм: как компании бороться с ним, чтобы сохранить репутацию и нервы сотрудников
  2. 2 Мошенники в Telegram: топ-5 способов обмана
  3. 3 6 рекомендаций, как защититься от нелегальных цифровых активов
  4. 4 Как не стать жертвой дипфейка — 8 советов для защиты личной и корпоративной репутации
  5. 5 Что такое Red Team и зачем бизнес взламывает сам себя
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

30 декабря 2022

Softlanding Program

31 декабря 2022

«ТМК-Премиум Сервис»

31 декабря 2022

«Финам Акселератор»

Все ВОЗМОЖНОСТИ