Многочисленные утечки баз данных в 2022 году снизили их стоимость в даркнете

В 2022 году в сеть попало 1,5 млрд записей с личными данными россиян. Многочисленные утечки снизили их стоимость в даркнете: например, стоимость «простой» базы в этому году составляла $100-150, а в 2021 году — $200-250, узнал «Коммерсантъ» у DLBI, Threat Intelligence Group-IB, Positive Technologies.

Летом в общем доступе оказались базы данных сразу 75 российских компаний: интернет-сервисы доставки, транспортные, строительные и медицинские компании, онлайн-кинотеатры, телеком-операторы и другие. Тогда в сеть утекло 304 млн записей. Других деталей представители рынка кибербезопасности не раскрыли.

На снижение стоимости повлияли участившиеся атаки хакактивистов. Они в основном крадут только личные данные пользователей компаний и сервисов.

Самыми дорогими в этом году стали базы банковских данных. Стоимость информации по цепочке на черном рынке может вырастать в несколько раз. А базы с точной информацией о сотрудничестве клиента с банком и его счетах могли вырости на 100%. Сейчас их стоимость может достигать миллионов рублей, говорят специалисты.

Аналитики прогнозируют, что в 2023 году массовые атаки продолжатся, а целевые станут более подготовленными и их результативность вместе с ущербом возрастет.

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