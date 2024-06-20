МТС получила награду за лучшую платформу для работы с BigData

МТС стала победителем премии CNews в номинации «Инновация года: Self-Service платформа для работы с большими данными» благодаря разработанной платформе DataOps.

DataOps Platform — новое решение, которое представляет собой инструмент для автоматизации процессов работы с данными. Платформа позволяет управлять данными, анализировать их, создавать прогнозы и принимать на их основе стратегические решения.

В компании отметили, что основное преимущество платформы заключается в возможности работы с данными без необходимости привлечения дополнительных разработчиков или аналитиков.

В настоящий момент более 90% продуктов МТС уже перешли с зарубежных data-сервисов на собственную платформу. Как заявили в пресс-службе компании, переход на новое решение позволил сэкономить до 1,5 млрд рублей в год за счет оптимизации рабочих процессов и повышения эффективности работы с данными.

Фото на обложке: ПАО «МТС»