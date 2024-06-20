МТС получила награду за лучшую платформу для работы с BigData

МТС стала победителем премии CNews в номинации «Инновация года: Self-Service платформа для работы с большими данными» благодаря разработанной платформе DataOps.
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DataOps Platform — новое решение, которое представляет собой инструмент для автоматизации процессов работы с данными. Платформа позволяет управлять данными, анализировать их, создавать прогнозы и принимать на их основе стратегические решения.
В компании отметили, что основное преимущество платформы заключается в возможности работы с данными без необходимости привлечения дополнительных разработчиков или аналитиков.
В настоящий момент более 90% продуктов МТС уже перешли с зарубежных data-сервисов на собственную платформу. Как заявили в пресс-службе компании, переход на новое решение позволил сэкономить до 1,5 млрд рублей в год за счет оптимизации рабочих процессов и повышения эффективности работы с данными.
Фото на обложке: ПАО «МТС»
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