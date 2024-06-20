Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости
Бренды

МТС получила награду за лучшую платформу для работы с BigData

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

МТС стала победителем премии CNews в номинации «Инновация года: Self-Service платформа для работы с большими данными» благодаря разработанной платформе DataOps.

МТС получила награду за лучшую платформу для работы с BigData
  1. Новости

DataOps Platform — новое решение, которое представляет собой инструмент для автоматизации процессов работы с данными. Платформа позволяет управлять данными, анализировать их, создавать прогнозы и принимать на их основе стратегические решения.

В компании отметили, что основное преимущество платформы заключается в возможности работы с данными без необходимости привлечения дополнительных разработчиков или аналитиков.

В настоящий момент более 90% продуктов МТС уже перешли с зарубежных data-сервисов на собственную платформу. Как заявили в пресс-службе компании, переход на новое решение позволил сэкономить до 1,5 млрд рублей в год за счет оптимизации рабочих процессов и повышения эффективности работы с данными.

Фото на обложке: ПАО «МТС»

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как эффективно работать с клиентскими коммуникациями
  2. 2 Клубы инвесторов: гид для стартапов и бизнес-ангелов в 2024 году
  3. 3 Фейковая миссия: 3 компании, которые поплатились за предательство заявленных ценностей
  4. 4 Розничные инвесторы становятся движущей силой рынка. Венчурные итоги 3 квартала 2023 года
  5. 5 7 неудобных вопросов корпоративным инвесторам — отвечает MTS Startup Hub
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

21 июня 2024

Yandex ML Prize

23 июня 2024

MGIMO Ventures

23 июня 2024

Хакатон ко Дню рождения Алана Тьюринга

Все ВОЗМОЖНОСТИ