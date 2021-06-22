На dating-платформе RusDate в пять раз вырос интерес к вакцинированным пользователям

Сайт знакомств RusDate зафиксировал среди своих пользователей пятикратный рост интереса к юзерам с прививкой от COVID-19. И это всего за неделю – с 15 июня.
Разработчики сервиса в марте добавили графу о вакцинации, которую пользователи могут заполнять по своему желанию: вакцинировался, не вакцинировался, воздержался от ответа.
«Резкий рост интереса в России к пользователям с указанной информацией о вакцинации можно объяснить общей эпидемиологической ситуацией с распространением COVID-19 и обширной прививочной кампанией, которую ведут российские власти и СМИ», – отметил директор по развитию сервиса RusDate Роман Леви.
Аналогичный росту интереса к вакцинированным пользователям – на 500% за одну неделю с 15 по 22 июня, зафиксирован рост числа юзеров, обновивших в своих анкетах информацию о вакцинации, уточнили в сервисе. По географии интересантов лидируют Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Тверь.
RusDate запущен в 2008 году. На сегодняшний день мобильные приложения сервиса установили более 1 млн пользователей, количество регистраций превысило 3,5 млн.
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