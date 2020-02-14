В Москве обсудят бизнес в сфере онлайн-знакомств
14 февраля в рамках «Стартап-кафе» состоится деловой завтрак, где представители стартапов, эксперты и инвесторы поговорят о развитии рынка интернет-знакомств. Участие бесплатное для всех желающих.
Гости обсудят особенности российского рынка Dating Tech, его перспективы, мировые и отечественные тренды, московских игроков, кейсы, бизнес-модели, инвестиции, преграды для развития и многое другое.
Во встрече примут участие:
- Андрей Бронецкий, генеральный директор Mamba;
- Сергей Сигитов, эксперт по онлайн-дейтингу, экс-директор по продукту Mamba;
- Мария Подлеснова, сооснователь сервиса знакомств с искусственным интеллектом Adele;
- Артур Хачуян, сооснователь сервиса Adele;
- Станислав Кублин, основатель приложения для видео-знакомств ABC Love;
- Владимир Махов, руководитель приложения Lovina;
- Павел Гурьянов, инвестиционный менеджер FinSight Ventures;
- Игорь Лутц, управляющий партнер The Untitled Ventures;
- Дмитрий Смирнов, управляющий партнер Flint Capital.
Чтобы попасть на мероприятие, нужно зарегистрироваться на сайте. Организаторы ждут предпринимателей, инвесторов, журналистов и всех, кому интересна тема Dating Tech. Встреча пройдет в «Цифровом деловом пространстве» по адресу улица Покровка, дом 47.
Фото на обложке: René Ranisch/Unsplash
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