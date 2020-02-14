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В Москве обсудят бизнес в сфере онлайн-знакомств

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

14 февраля в рамках «Стартап-кафе» состоится деловой завтрак, где представители стартапов, эксперты и инвесторы поговорят о развитии рынка интернет-знакомств. Участие бесплатное для всех желающих.

В Москве обсудят бизнес в сфере онлайн-знакомств

Гости обсудят особенности российского рынка Dating Tech, его перспективы, мировые и отечественные тренды, московских игроков, кейсы, бизнес-модели, инвестиции, преграды для развития и многое другое.

Во встрече примут участие:

  • Андрей Бронецкий, генеральный директор Mamba;
  • Сергей Сигитов, эксперт по онлайн-дейтингу, экс-директор по продукту Mamba;
  • Мария Подлеснова, сооснователь сервиса знакомств с искусственным интеллектом Adele;
  • Артур Хачуян, сооснователь сервиса Adele;
  • Станислав Кублин, основатель приложения для видео-знакомств ABC Love;
  • Владимир Махов, руководитель приложения Lovina;
  • Павел Гурьянов, инвестиционный менеджер FinSight Ventures;
  • Игорь Лутц, управляющий партнер The Untitled Ventures;
  • Дмитрий Смирнов, управляющий партнер Flint Capital.

Чтобы попасть на мероприятие, нужно зарегистрироваться на сайте. Организаторы ждут предпринимателей, инвесторов, журналистов и всех, кому интересна тема Dating Tech. Встреча пройдет в «Цифровом деловом пространстве» по адресу улица Покровка, дом 47.

Фото на обложке: René Ranisch/Unsplash

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21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

25 февраля 2020

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