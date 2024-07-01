Дату начала обязательной маркировки одежды перенесли на 15 сентября. Запрет должен был вступить в силу 1 июля, но срок перенесли по просьбе бизнеса — многие попросту не успели нанести маркировку.
- Новости
Правительство перенесло дату начала обязательной маркировки одежды на 15 сентября. Постановление опубликовано на портале правовой информации.
Речь идет об одежде, которая внесена в «Честный знак» с 1 апреля 2024 года. Это в том числе предметы одежды из искусственного меха, некоторые предметы спецодежды, спортивные и лыжные костюмы.
Ранее срок нанесения маркировки был назначен на 1 июля, теперь же это 15 сентября.
О перенесении срока начала маркировки просил бизнес, поскольку многие его представители не успевали выполнить требования. Например, продавцы на маркетплейсах — товар нужно забрать со склада маркетплейса, промаркировать и отправить обратно на склад.
С 1 марта 2025 года в перечень обязательных товаров для маркировки войдут еще 12 позиций — детская одежда, чулки, нижнее белье, головные уборы и другое.
Фото на обложке: Mara Fribus /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Владелец «Пятерочки» и «Перекрестка» преобразовал свое ООО в ПАО
- 2 «СберМаркет» переименовали в «Купер»
- 3 Что мешает пользователям покупать: исследование приложений для заказа косметики и парфюмерии
- 4 Что такое мерчандайзинг и какие цели и задачи бизнеса он помогает решать
- 5 Всё хорошо, но это не точно: как работать с Китаем в 2024 году
ВОЗМОЖНОСТИ
01 июля 2024
03 июля 2024
04 июля 2024
04 июля 2024