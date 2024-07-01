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Дату начала обязательной маркировки одежды перенесли на 15 сентября

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Дату начала обязательной маркировки одежды перенесли на 15 сентября. Запрет должен был вступить в силу 1 июля, но срок перенесли по просьбе бизнеса — многие попросту не успели нанести маркировку.

Дату начала обязательной маркировки одежды перенесли на 15 сентября
  1. Новости

Правительство перенесло дату начала обязательной маркировки одежды на 15 сентября. Постановление опубликовано на портале правовой информации.

Речь идет об одежде, которая внесена в «Честный знак» с 1 апреля 2024 года. Это в том числе предметы одежды из искусственного меха, некоторые предметы спецодежды, спортивные и лыжные костюмы. 

Ранее срок нанесения маркировки был назначен на 1 июля, теперь же это 15 сентября.

О перенесении срока начала маркировки просил бизнес, поскольку многие его представители не успевали выполнить требования. Например, продавцы на маркетплейсах — товар нужно забрать со склада маркетплейса, промаркировать и отправить обратно на склад.

С 1 марта 2025 года в перечень обязательных товаров для маркировки войдут еще 12 позиций — детская одежда, чулки, нижнее белье, головные уборы и другое.

Фото на обложке: Mara Fribus / Shutterstock

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