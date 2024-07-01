Дату начала обязательной маркировки одежды перенесли на 15 сентября. Запрет должен был вступить в силу 1 июля, но срок перенесли по просьбе бизнеса — многие попросту не успели нанести маркировку.

Правительство перенесло дату начала обязательной маркировки одежды на 15 сентября. Постановление опубликовано на портале правовой информации.

Речь идет об одежде, которая внесена в «Честный знак» с 1 апреля 2024 года. Это в том числе предметы одежды из искусственного меха, некоторые предметы спецодежды, спортивные и лыжные костюмы.

Ранее срок нанесения маркировки был назначен на 1 июля, теперь же это 15 сентября.

О перенесении срока начала маркировки просил бизнес, поскольку многие его представители не успевали выполнить требования. Например, продавцы на маркетплейсах — товар нужно забрать со склада маркетплейса, промаркировать и отправить обратно на склад.

С 1 марта 2025 года в перечень обязательных товаров для маркировки войдут еще 12 позиций — детская одежда, чулки, нижнее белье, головные уборы и другое.

Фото на обложке: Mara Fribus / Shutterstock