Day One Ventures вложит $2 млн в стартапы уволенных из Twitter и Meta сотрудников

Венчурная компания Маши Бучер (Дроковой) Day One Ventures инвестирует $2 млн в 20 стартапов, основанных сотрудниками, недавно уволенными из Twitter, Meta*, Stripe и других технологических компаний.
Маша Бучер объявила о старте программы Funded, Not Fired 8 ноября на своей странице в Facebook**. «С помощью Funded, not Fired мы помогаем 20 новым предпринимателям и командам получить финансирование на $100 тыс. и приступить к работе. Через 6 месяцев мы выберем лучшие компании и возглавим их посевные раунды с чеком на $1 млн», — сообщила глава фонда.
Цель программы — поддержать стартапы, в которых есть хотя бы один основатель, недавно уволенный из технологической компании.
«Мы были слишком оптимистичны»: почему технологические гиганты массово увольняют сотрудников
Подать заявку на участие можно по ссылке.
- Ранее Meta сократила 11 тысяч человек или около 13% штата, Марк Цукерберг назвал в качестве причины «чрезмерный рост».
- Платежный стартап Stripe уволил в ноябре более тысячи сотрудников, его соучредители обвинили в этом себя.
- Новый владелец Twitter Илон Маск также сократил штат компании вдвое.
Заявления о сокращениях звучат по всей Кремниевой долине, отрасль стремится сократить расходы, обвиняя в этом ухудшающуюся экономику.
Meta* — признана экстремистской организацией и запрещена в России, внесена в перечень террористов.
Facebook** — принадлежат организации, признанной экстремистской в РФ и внесенной в перечень террористов.
Фото на обложке: Страница Маши Бучер в соцсети
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