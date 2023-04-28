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Day One Ventures Маши Бухер и другие инвестировали $5 млн в ивент-платформу Posh

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Платформа для проведения мероприятий Posh привлекла $5 млн от Day One Ventures Маши Бухер, Companyon Ventures, EPIC Ventures и других. Компания закрыла посевной раунд 27 апреля 2023 года, следует из данных Crunchbase, на которые обратил внимание корреспондент RB.RU.

Day One Ventures Маши Бухер и другие инвестировали $5 млн в ивент-платформу Posh

Posh — онлайн-платформа для управления мероприятиями и продажи билетов. С ее помощью можно организовать от званного ужина до музыкального фестиваля. Бета-версию приложения компания запустила в 2020 году.

Финансирование пойдет на расширение команды, работу над новыми функциями и обновление мобильного приложения.

  • Маша Бухер основала Day One Ventures в 2017 году в Калифорнии. Фонд инвестирует в стартапы ранних стадий: на уровне идеи и первых прототипов. До ухода в венчурный бизнес Маша Дрокова занималась PR и консультациями IT-проектов, работала вице-президентом по коммуникациям в компании Acronis.

Фото на обложке: Unsplash

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