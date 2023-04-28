Платформа для проведения мероприятий Posh привлекла $5 млн от Day One Ventures Маши Бухер, Companyon Ventures, EPIC Ventures и других. Компания закрыла посевной раунд 27 апреля 2023 года, следует из данных Crunchbase, на которые обратил внимание корреспондент RB.RU.

Day One Ventures Маши Бухер и другие инвестировали $5 млн в ивент-платформу Posh