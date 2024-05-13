Day One Ventures Маши Бухер инвестировал в эко-стартап Rainmaker

Калифорнийский стартап Rainmaker закрыл Seed-раунд на $6,3 млн. Среди инвесторов — Long Journey Ventures, Champion Hill Ventures, Day One Ventures и бизнес-ангелы. Это следует из данных Crunchbase, на которые обратил внимание RB.RU.

Rainmaker — стартап по засеву облаков. Его создали в 2023 году. Решение компании увеличивает количество осадков для поддержки сельского хозяйства, поддержания запасов воды и стабилизации гидроэлектроэнергии.

«Мы понимаем, что засуха – это проблема, которую необходимо решить, и мы будем неустанно работать над ее решением», — говорят инженеры.

В компании заявляют, что используют передовые технологии для создания дождя, пополнения источников воды и решения проблем засухи устойчивым и эффективным способом.

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