Российские госкомпании стали закупать отечественные СУБД в три раза чаще — исследование

В 2022 году российские госкомпании закупали отечественные системы управления базами данных (СУБД) втрое чаще, чем годом ранее, показало исследование Postgres Professional.

Специалисты компании проанализировали данные платформы «ЕИС Госзакупки» и выяснили, что после ухода зарубежных вендоров общий объем закупок снизился почти вдвое — с 5,4 до 2,9 млрд рублей.

Согласно открытым данным, в 2021 году на российские решения пришлось около 60 контрактов. В 2022 году на фоне санкций их число возросло до более чем 200. Затраты на программные решения при этом увеличились с 690 млн до 2 млрд рублей.

Как уточнил сооснователь и заместитель гендиректора Postgres Pro Иван Панченко, 55 договоров с иностранными поставщиками связаны в основном с техподдержкой.

С уходом иностранных вендоров общий объем закупок в стоимостном выражении снизился на 46%, с 5,4 до 2,9 млрд рублей.

В мае прошлого года глава РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому все объекты критической информационной инфраструктуры должны перейти на отечественный софт и оборудование. Сделать это необходимо к 1 января 2025 года.

Таким образом, за 2022 год доли компаний-поставщиков СУБД на российском рынке перераспределились. Ранее доминировала американская корпорация Oracle, в 2021 году госкомпании заключили с Oracle 84 контракта стоимостью порядка 4 млрд рублей. Это 84% от стоимости всех контрактов года, где была указана закупаемая СУБД. Тогда в пятерку самых востребованных поставщиков также входили Postgres Pro, Tarantool, Microsoft и Arenadata.

В 2022 году Postgres Pro получила абсолютное лидерство, заключив 91 договор стоимостью 1,9 млрд рублей.

Иван Панченко пояснил, что переход на другую СУБД — сложный и трудоемкий процесс, поэтому Postgres Pro разработала несколько решений, упрощающих миграцию с Oracle.

Postgres Professional — российский разработчик СУБД на основе СУБД PostgreSQL. Компания основана в 2015 году, ее сотрудники перевели на русский язык всю документацию проекта PostgreSQL.

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