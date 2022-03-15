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Delivery Club запустил программу поддержки Instagram-кондитеров после блокировки соцсети в России

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Delivery Club запустил программу поддержки кондитеров, которые ранее продавали свою продукцию через Instagram. Такие предприниматели смогут подключиться к сервису и до конца года получать заказы без комиссии, доставляя их своими силами. Об этом RB.RU сообщил представитель компании.

Delivery Club запустил программу поддержки Instagram-кондитеров после блокировки соцсети в России

Предложение актуально во всех городах присутствия Delivery Club. Инстаграм-кондитеры также получат продвижение внутри приложения Delivery Club и поддержку в социальных сетях.

«По нашим оценкам, кондитерские изделия — та категория продуктов питания, которая имеет наибольший потенциал для перетока из социальных сетей в наше приложение», — сообщили в пресс-службе Delivery Club. 

Для участия в программе необходимо до 15 апреля заполнить заявку на сайте, указать в комментарии «программа поддержки» и добавить ссылки на социальные сети своего бренда. Предприниматель также должен соответствовать ряду условий: 

  • самостоятельно заниматься производством, а не перепродажами чужой продукции;
  • иметь статус ИП и оборот до 1 млн рублей в месяц;
  • соцсети должны быть для предпринимателям основным каналом продаж (предприниматели с физическими точками продаж не смогут принять участие в программе);
  • страницы в социальных сетях должны быть созданы до объявления программы поддержки;
  • предприниматель ранее не имел опыта работы с Delivery Club.

Социальную сеть Instagram (входит в Meta Platforms) заблокировали в России 14 марта из-за политики относительно модерации постов, связанных с военной операцией на Украине. Исследование показало, что Instagram был единственным источником дохода для 63% блогеров.

Фото на обложке: Unsplash

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