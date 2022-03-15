Delivery Club запустил программу поддержки Instagram-кондитеров после блокировки соцсети в России

Delivery Club запустил программу поддержки кондитеров, которые ранее продавали свою продукцию через Instagram. Такие предприниматели смогут подключиться к сервису и до конца года получать заказы без комиссии, доставляя их своими силами. Об этом RB.RU сообщил представитель компании.
Предложение актуально во всех городах присутствия Delivery Club. Инстаграм-кондитеры также получат продвижение внутри приложения Delivery Club и поддержку в социальных сетях.
«По нашим оценкам, кондитерские изделия — та категория продуктов питания, которая имеет наибольший потенциал для перетока из социальных сетей в наше приложение», — сообщили в пресс-службе Delivery Club.
Для участия в программе необходимо до 15 апреля заполнить заявку на сайте, указать в комментарии «программа поддержки» и добавить ссылки на социальные сети своего бренда. Предприниматель также должен соответствовать ряду условий:
- самостоятельно заниматься производством, а не перепродажами чужой продукции;
- иметь статус ИП и оборот до 1 млн рублей в месяц;
- соцсети должны быть для предпринимателям основным каналом продаж (предприниматели с физическими точками продаж не смогут принять участие в программе);
- страницы в социальных сетях должны быть созданы до объявления программы поддержки;
- предприниматель ранее не имел опыта работы с Delivery Club.
Социальную сеть Instagram (входит в Meta Platforms) заблокировали в России 14 марта из-за политики относительно модерации постов, связанных с военной операцией на Украине. Исследование показало, что Instagram был единственным источником дохода для 63% блогеров.
Фото на обложке: Unsplash
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