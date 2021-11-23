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Перед проведением «черной пятницы» DDoS-атаки на ритейлеров выросли в два раза

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Эксперты по кибербезопасности зафиксировали всплеск активности хакеров во второй половине ноября 2021 года. По данным StormWall, перед проведением «черной пятницы» и больших распродаж злоумышленники начали в два раза чаще атаковать интернет-магазины.

Перед проведением «черной пятницы» DDoS-атаки на ритейлеров выросли в два раза

С 15 по 21 ноября защитные эксперты зафиксировали в два раза больше DDoS-атак на клиентов сектора e-commerce по сравнению с предыдущей неделей с 8 по 14 ноября. Мощность атак была небольшой и составила от 15 до 150 тыс. запросов в секунду по протоколу HTTP, однако даже такой мощности достаточно, чтобы вывести из строя сайт без защиты.

Эксперты связывают высокую активность хакеров с приближением масштабных распродаж. Многие ритейлеры объявили о скидках еще 11 ноября, задолго до «черной пятницы», люди стали совершать покупки, объемы продаж начали расти, и злоумышленники приступили к действиям.

По мнению аналитиков, основными причинами DDoS-атак на e-commerce являлись активная конкурентная борьба в конце года, месть недовольных покупателей и появление большого количества киберхулиганов во время пандемии.

По прогнозам специалистов, пик хакерской активности произойдет во время «черной пятницы», которая пройдет с 26 по 28 ноября 2021 года. В этот период в интернет-магазинах будут максимальные скидки, поэтому ажиотаж неизбежен.

Киберпреступники попытаются извлечь максимальную выгоду из сложившейся ситуации, считают эксперты. Организовав атаку в период распродаж злоумышленник может требовать крупную сумму за остановку нападения.

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Фото на обложке: nito / Shutterstock

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