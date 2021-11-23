Перед проведением «черной пятницы» DDoS-атаки на ритейлеров выросли в два раза

Эксперты по кибербезопасности зафиксировали всплеск активности хакеров во второй половине ноября 2021 года. По данным StormWall, перед проведением «черной пятницы» и больших распродаж злоумышленники начали в два раза чаще атаковать интернет-магазины.

С 15 по 21 ноября защитные эксперты зафиксировали в два раза больше DDoS-атак на клиентов сектора e-commerce по сравнению с предыдущей неделей с 8 по 14 ноября. Мощность атак была небольшой и составила от 15 до 150 тыс. запросов в секунду по протоколу HTTP, однако даже такой мощности достаточно, чтобы вывести из строя сайт без защиты.

Эксперты связывают высокую активность хакеров с приближением масштабных распродаж. Многие ритейлеры объявили о скидках еще 11 ноября, задолго до «черной пятницы», люди стали совершать покупки, объемы продаж начали расти, и злоумышленники приступили к действиям.

По мнению аналитиков, основными причинами DDoS-атак на e-commerce являлись активная конкурентная борьба в конце года, месть недовольных покупателей и появление большого количества киберхулиганов во время пандемии.

По прогнозам специалистов, пик хакерской активности произойдет во время «черной пятницы», которая пройдет с 26 по 28 ноября 2021 года. В этот период в интернет-магазинах будут максимальные скидки, поэтому ажиотаж неизбежен.

Киберпреступники попытаются извлечь максимальную выгоду из сложившейся ситуации, считают эксперты. Организовав атаку в период распродаж злоумышленник может требовать крупную сумму за остановку нападения.

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