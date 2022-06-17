StormWall заявила о росте спроса на защиту бизнеса от DDoS-атак на 120%

Аналитики StormWall сообщили о кратном росте спроса на защиту бизнеса от DDoS-атак. В текущем году он только увеличится, потому что, согласно прогнозу, количество таких атак вырастет в 30 раз.
Спрос на решения, который помогают бизнесу защититься от DDoS-атак, в мае вырос в 1,2 раза, сообщили в StormWall. Эксперты анализировали собственные данные и сопоставили аналогичные периоды текущего и прошедшего года.
Количество клиентов из банковской сферы выросло на 83%, из страховой
отрасли – на 110%. Эти два сегмента стали наиболее заинтересованными в защите бизнеса от DDoS-атак.
С начала спецоперации на Украине количество атак на сферы финансов, электронной коммерции, страховую и производственную выросло в несколько раз. В StormWall ожидают, что именно эти сегменты обеспечат наибольший спрос на решения по киберзащите в ближайшей перспективе.
«Если раньше атаки запускались с целью вымогательства или устранения конкурентов, то сейчас многие хакеры атакуют российские компании по политическим причинам», – отметил генеральный директор и сооснователь StormWall Рамиль Хантимиров.
По прогнозу компании, количество DDoS-атак на российский бизнес в 2022 году вырастет в 30 раз.
Фото на обложке: Gorodenkoff /
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