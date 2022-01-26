Эксперты выяснили, на какие отрасли чаще были направлены DDoS-атаки в 2021 году

Чаще всего киберпреступники выбирали целями для DDoS-атак в 2021 году финансовый сектор (43%), ритейл (31%) и игровую индустрию (18%), показало исследование StormWall. Количество DDoS-атак на эти сектора существенно выросло по сравнению с 2020 годом.

Число DDoS-атак на финансовый сектор увеличилось на 84% в 2021 году, говорится в отчете. В 2021 году инструментами киберпреступников стали новые ботнеты, с помощью которых они смогли организовать атаки на российские финансовые организации мощностью до 1.2 Тбит/с.

Количество DDoS-атак на онлайн-ритейл выросло на 75% в 2021 году, причем самыми атакуемыми месяцами, по данным экспертов, стали август и ноябрь. Так, число DDoS-атак на ритейл в августе 2021 года выросло на 62% год к году, а число атак в ноябре 2021 года увеличилось на 330% из-за возросшей активности мощенников во время проведения «Черной пятницы».

Специалисты также зафиксировали значительный рост количества DDoS-атак на игровую индустрию. Их число увеличилось на 62% в 2021 году. Чтобы вывести из строя ресурсы игровых компаний, киберпреступники использовали DDoS-атаки мощностью 2 Тбит/с, что является абсолютным рекордом за всю историю кибератак.

Число DDoS-атак на образовательный сектор увеличилось на 36%, причем большинство атак в прошлом году были организованы учащимися, отмечают авторы исследования.

Как отметил CEO и сооснователь StormWall Рамиль Хантимиров, хакеры научились объединять ботнеты, чтобы атака стала еще более разрушительной. По его прогнозу, в 2022 году может произойти рост пиковой мощности атак до 2,5-3 Тбит/с. Эксперт также сделал предположение, что из-за продолжающейся пандемии и сложной экономической ситуации в 2022 году DDoS-атаки будут направлены на финансовый сектор, ритейл, телеком и сферу медицины.

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