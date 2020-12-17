23 декабря пройдёт конференция, организованная digital-интегратором DD Planet. На ней эксперты расскажут о современных принципах разработки и развития сложных приложений, а также поделятся успешными кейсами.

На онлайн-конференции DDP Mobile Conf 2020 обсудят создание мобильных приложений для бизнеса