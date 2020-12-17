На онлайн-конференции DDP Mobile Conf 2020 обсудят создание мобильных приложений для бизнеса

Ирина Печерская
23 декабря пройдёт конференция, организованная digital-интегратором DD Planet. На ней эксперты расскажут о современных принципах разработки и развития сложных приложений, а также поделятся успешными кейсами.
На онлайн-конференции DDP Mobile Conf 2020 обсудят создание мобильных приложений для бизнесаИрина Печерская
Слушатели узнают:
- что учесть при создании приложения большой компании и стартапа;
- как организовать работу команды;
- как выбрать технологию и сэкономить ресурсы;
- как измерить эффективность мобильного приложения;
- как создать успешный продукт в условиях самоизоляции;
- как быстро реагировать на рыночные изменения и развивать продукт в высококонкурентных отраслях.
Спикерами выступят представители компаний:
- «ВКонтакте»;
- АЗС «Газпромнефть»;
- DD Planet;
- 65apps и другие.
Участие бесплатное. Подробная информация и регистрация на сайте.
Фото на обложке: REDPIXEL.PL/shutterstock.com
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