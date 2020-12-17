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На онлайн-конференции DDP Mobile Conf 2020 обсудят создание мобильных приложений для бизнеса

Новости
Ирина Печерская
Ирина Печерская

Журналист

Ирина Печерская

23 декабря пройдёт конференция, организованная digital-интегратором DD Planet. На ней эксперты расскажут о современных принципах разработки и развития сложных приложений, а также поделятся успешными кейсами.

На онлайн-конференции DDP Mobile Conf 2020 обсудят создание мобильных приложений для бизнеса

Слушатели узнают:

  • что учесть при создании приложения большой компании и стартапа;
  • как организовать работу команды;
  • как выбрать технологию и сэкономить ресурсы;
  • как измерить эффективность мобильного приложения;
  • как создать успешный продукт в условиях самоизоляции;
  • как быстро реагировать на рыночные изменения и развивать продукт в высококонкурентных отраслях.

Спикерами выступят представители компаний:

  • «ВКонтакте»;
  • АЗС «Газпромнефть»;
  • DD Planet;
  • 65apps и другие.

Участие бесплатное. Подробная информация и регистрация на сайте

Фото на обложке:  REDPIXEL.PL/shutterstock.com

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