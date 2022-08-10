Владелец «Билайна» купил рекламную платформу ОТМ («Онлайн технологии и медиа»). В «Вымпелкоме» подчеркнули, что приобретение позволит им усилить позиции на AdTech-рынке, который в компании назвали стратегически важным.
О сделке сообщили в пресс-службе «Вымпелкома», сумму в компании не раскрыли.
Veon Ventures (предприятие владеет «Вымпелкомом», которому принадлежит бренд «Билайн») в 2021 году купил мажоритарную долю в ООО «Программатик холдинг», которое является головной структурой ОТМ. Эту долю купил «Вымпелком», доведя свою долю в капитале ОТМ до 100%.
«Итогом сделки стало создание компании, оказывающей рекламные услуги полного спектра, от full-service до self- service, на данных телеком оператора», – отметил исполнительный вице-президент по корпоративному бизнесу «Билайна» Максим Зайков.
ОТМ останется независимой операционной компанией, руководить ей продолжит текущая команда менеджеров.
С помощью решения платформы ОТМ можно проводить алгоритмические закупки рекламы. Таргетирование построено на на инструментах Big Data, собираемой из разных источников.
Фото на обложке: Starikov Pavel /
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