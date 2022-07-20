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МТС купила разработчика сервисов видеокоммуникаций для бизнеса Webinar

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

МТС купила разработчика сервисов видеокоммуникаций для бизнеса Webinar. Независимый источник оценил сделку в 2 млрд рублей. Приобретение даст МТС возможность создать российский аналог Zoom.

МТС купила разработчика сервисов видеокоммуникаций для бизнеса Webinar

О сделке RB рассказал представитель МТС. ФАС одобрила сделку, уточнили в компании.

«Приобретение безусловного российского лидера в сегменте видеокоммуникаций Webinar не только дополнит экосистему В2В-сервисов МТС, но и даст нам возможность создать свой аналог российского Zoom», – отметила первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова.

Независимый источник оценил сделку в 2 млрд рублей, МТС получил «значительную» долю в компании. Webinar продолжит работать как отдельная структура в составе МТС и сохранит свою руководящую команду.

Webinar разрабатывает решения для бизнес-видеокоммуникаций. Среди них сервис для совещаний Webinar Meetings, платформа для проведения вебинаров Webinar, платформа для организации обучения We.Study.

Webinar основана в 2008 году. За последний год продуктами сервиса воспользовались более 22 млн пользователей. Клиентская база компании насчитывает более 10 тысяч организаций.

Фото на обложке: Sharaf Maksumov / Shutterstock

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