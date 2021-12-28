Основатель инвесткомпании «Фридом Финанс» вложил $700 тыс. в IT-компанию Relog

Разработчик облачных решений в сфере логистики Relog привлек инвестиции от CEO Freedom Holding Corp. и основателя инвестиционной компании «Фридом Финанс» Тимура Турлова. Об этом CEO ReLog Бауыржан Рустемов сообщил на своей странице в Facebook.
Турлов вошел в состав инвесторов IT-компании в декабре 2021 года, размер его инвестиций составил $700 тыс., из которых $350 тыс. вложены в капитал Relog и на $350 тыс. подписан опцион на покупку доли в компании при ее оценке в $10 млн, приводит подробности казахстанское издание Kursiv.
Деньги пойдут на масштабирование бизнеса Relog в России, Украине, Беларуси, Узбекистане, Таджикистане и в других странах СНГ. Часть инвестиций будет потрачена на развитие программы оптимизации внутригородской логистики, с помощью которой компании FMCG, e-commerce, ритейла, дистрибьюторы, производители совершенствуют свою доставку.
Тимур Турлов считает Relog примером компании, которая динамично развивается на быстрорастущем рынке электронной коммерции в Казахстане. «В проекте талантливая и бережливая команда, ориентированная на прибыль. Я уверен, что мы сможем взаимно усилить компетенции друг друга», — цитирует его Kursiv.
Relog разрабатывает облачные решения в сфере логистики. Компания развивает продукт Transport Management System, который сокращает транспортные расходы и помогает в управлении логистикой.
В Казахстане IT-решение Relog используют Coca-Cola Kazakhstan, Eurasian Foods Corporation, Sulpak, «МЕТРО Кэш энд Керри», RG Brands, Alina Group, в России — «Вкусвилл», «Ангстрем», Е2Е4, «Русская рыбная компания», «РусХОЛТС».
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Фото на обложке: Unsplash
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