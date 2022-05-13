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Илон Маск приостановил сделку по покупке Twitter

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Американский предприниматель Илон Маск приостановил сделку на $44 млрд по покупке Twitter. Он подозревает соцсеть в большом количестве фейковых аккаунтов.

Илон Маск приостановил сделку по покупке Twitter

Он намерен дождаться подробностей, подтверждающих, что спамовые и фейковые аккаунты действительно составляют менее 5% пользователей.

Ранее социальная сеть заявляла, что фейковые аккаунты составляют менее 5% ее монетизируемых ежедневных активных пользователей в первом квартале этого года. Всего она показывала рекламу 229 млн пользователей.

После сообщения о приостановке сделки акции Twitter на премаркете упали почти на 20%. В Twitter пока никак не прокомментировали это решение.

Илон Маск в конце апреля решил приобрести Twitter. Сразу после этого он сообщил, что намерен ввести плату для компаний за ведение аккаунтов в соцсети, а также обещал увеличить доход Twitter в пять раз.

Фото на обложке: Michael Vi / Shutterstock

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