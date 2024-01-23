56% россиян никогда не берут в долг

56% россиян практически никогда не берут деньги в долг. Двадцать лет назад доля тех, кто не занимал средства, составляла 36%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на опрос ВЦИОМа.

Чаще всего стараются не занимать денег две возрастные категории: молодежь до 24 лет и граждане старше 60 лет. В долг также не берут те, кто доволен своим достатком, и жители Москвы и Петербурга.

Главными «кредиторами» для 55% россиян остаются близкие родственники и друзья, при этом каждый третий готов взять кредит в банке, только 1% может обратиться в МФО.

Максимальная сумма, которую россияне готовы взять в долг — 579,2 тыс. рублей, или примерно восемь среднемесячных зарплат по стране. По данным Росстата за три квартала 2023 года, среднемесячная зарплата составляла 70,3 тыс. рублей.

Проректор Финансового университета Александр Сафонов считает результаты исследования слишком оптимистичными. Такой высокий показатель мог получиться, если респонденты не учитывали как долговые обязательства займы внутри домохозяйства, «взять у мамы с папой — это же не долг».

По мнению главы «ВЦИОМ-консалтинга» Алексея Верижникова, увеличение доли россиян, не берущих в долг, с 36 до 56% за эти годы все же является результатом повышения финансовой грамотности населения.

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