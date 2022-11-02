Товары ушедшего из России Decathlon начали продавать на «Яндекс.Маркете»

Товары ушедшего из России французского ритейлера Decathlon начали продавать на «Яндекс.Маркете». Маркетплейс выкупил у российского представительства компании запасы товаров и теперь продает их со своих складов.
«Яндекс.Маркет» запустил продажи товаров магазина Decathlon, сообщила компания. Когда французский ритейлер ушел с российского рынка, маркетплейс выкупил у него остатки товаров и теперь реализует их со своих складов.
На данный момент на «Яндекс.Маркете» представлено 80 товаров производства Decathlon. Товары бренда также продаются на маркетплейсах Ozon, Wildberries, «Сбермегамаркет».
Французский ритейлер спортивных товаров Decathlon, принадлежащий Mulliez Family Association, в активах которой также присутствуют «Леруа Мерлен» и «Ашан», объявил о приостановке работы в России 29 марта.
Фото на обложке: ashadhodhomei /
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