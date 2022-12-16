Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Девятый пакет санкций, работа Henkel в России под новым названием: главное 16 декабря

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

ЕС согласовал девятый пакет санкций против России, немецкий концерн Henkel сменит название в России, бизнес попросил Минцифры разрешить использовать пиратские программы и другие события 16 декабря — в обзоре RB.RU.

Девятый пакет санкций, работа Henkel в России под новым названием: главное 16 декабря

Мир

  • ЕС согласовал девятый пакет санкций против России. Он затронет почти 200 человек, также ограничения коснутся продукции двойного значения.

Бизнес

  • Немецкий концерн Henkel, выпускающий косметику и продукцию бытовой химии под брендами Schwafzkopf, Syoss, Fa, Persil, со следующего года будет работать на российском рынке как самостоятельная компания под другим названием — Lab Industries.
  • Доля 50 крупнейших брендов FMСG в России в 2022 году сократилось до 25,2%. Суммарные продажи оцениваются в 1,7 трлн рублей.
  • Бизнес попросил Минцифры разрешить использовать пиратские программы. Иностранные производители отказались продлевать лицензию, а переход на российские решения займет время.
  • По итогам января—ноября в Россию ввезено на 65% меньше ноутбуков в штуках, чем за тот же период 2021 года. Зато поставки и продажи начали активно увеличивать Huawei, Honor и MSI, а также новички в лице Tecno, Infinix и Realme.
  • С начала 2022 года число компаний, отказавшихся от продажи товаров через собственные площадки в пользу маркетплейсов, выросло на 20–30%. Сами маркетплейсы говорят об удвоении числа продавцов.

Технологии

  • Минцифры предложило обязать мобильных операторов бесплатно блокировать спам-звонки. По мнению ведомства, инициатива сократит объемы автообзвона, который запрещен законом «О рекламе». Операторы поддерживают предложение, но эксперты отмечают, что оно грозит компаниям финансовыми потерями. Голосовой трафик операторов может сократиться на 3–5%.

Фото на обложке: Tsuguliev / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Росбанк» обязался сохранять прибыльность для выплат дивидендов фонду Потанина
  2. 2 Санкции против Сбербанка повлияют на оплату товаров в онлайн-магазинах
  3. 3 ТЦ массово подают в суд на H&M, авиакомпании просят о полетах над Сирией: главное 15 декабря
  4. 4 ЕС намерен назначить еврокомиссара по санкциям, «МТС-Банк» первым откроет филиал в ОАЭ: главное 14 декабря
  5. 5 Как и зачем вести учет доходов и расходов?
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

18 декабря 2022

VK Cup 2022

18 декабря 2022

Академия Инноваторов

26 декабря 2022

«Безопасный интернет»

26 декабря 2022

Goznak Startup Lab

30 декабря 2022

Softlanding Program

Все ВОЗМОЖНОСТИ