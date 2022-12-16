Девятый пакет санкций, работа Henkel в России под новым названием: главное 16 декабря

ЕС согласовал девятый пакет санкций против России, немецкий концерн Henkel сменит название в России, бизнес попросил Минцифры разрешить использовать пиратские программы и другие события 16 декабря — в обзоре RB.RU.
Мир
- ЕС согласовал девятый пакет санкций против России. Он затронет почти 200 человек, также ограничения коснутся продукции двойного значения.
Бизнес
- Немецкий концерн Henkel, выпускающий косметику и продукцию бытовой химии под брендами Schwafzkopf, Syoss, Fa, Persil, со следующего года будет работать на российском рынке как самостоятельная компания под другим названием — Lab Industries.
- Доля 50 крупнейших брендов FMСG в России в 2022 году сократилось до 25,2%. Суммарные продажи оцениваются в 1,7 трлн рублей.
- Бизнес попросил Минцифры разрешить использовать пиратские программы. Иностранные производители отказались продлевать лицензию, а переход на российские решения займет время.
- По итогам января—ноября в Россию ввезено на 65% меньше ноутбуков в штуках, чем за тот же период 2021 года. Зато поставки и продажи начали активно увеличивать Huawei, Honor и MSI, а также новички в лице Tecno, Infinix и Realme.
- С начала 2022 года число компаний, отказавшихся от продажи товаров через собственные площадки в пользу маркетплейсов, выросло на 20–30%. Сами маркетплейсы говорят об удвоении числа продавцов.
Технологии
- Минцифры предложило обязать мобильных операторов бесплатно блокировать спам-звонки. По мнению ведомства, инициатива сократит объемы автообзвона, который запрещен законом «О рекламе». Операторы поддерживают предложение, но эксперты отмечают, что оно грозит компаниям финансовыми потерями. Голосовой трафик операторов может сократиться на 3–5%.
Фото на обложке: Tsuguliev /
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