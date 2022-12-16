ЕС согласовал девятый пакет санкций против России, немецкий концерн Henkel сменит название в России, бизнес попросил Минцифры разрешить использовать пиратские программы и другие события 16 декабря — в обзоре RB.RU.

Девятый пакет санкций, работа Henkel в России под новым названием: главное 16 декабря