Популярность юаня в международных расчетах растет, за утечку данных может грозить до 500 млн рублей штрафа, Apple отказалась адаптировать iPhone 14 под российские сети связи и другие события 26 декабря — в дайджесте RB.RU.

Популярность юаня и штрафы в размере 500 млн рублей за утечку данных: главное 26 декабря