Популярность юаня и штрафы в размере 500 млн рублей за утечку данных: главное 26 декабря

Карина Пардаева
Популярность юаня в международных расчетах растет, за утечку данных может грозить до 500 млн рублей штрафа, Apple отказалась адаптировать iPhone 14 под российские сети связи и другие события 26 декабря — в дайджесте RB.RU.
Популярность юаня и штрафы в размере 500 млн рублей за утечку данных: главное 26 декабряКарина Пардаева
Мир
- ЕС в августе-октябре увеличил поставки вина в Россию более чем на 40%. Укрепление рубля компенсировало провал импорта в начале года, но роста рынка эксперты пока не ждут.
Россия
- Минцифры доработало законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных в компаниях, который предусматривает размер штрафов от 5 до 500 млн рублей.
Финансы
- 31% предпринимателей использовали юань в международных расчетах. Популярность юаня объясняется ростом товарооборота с Азией и меньшими платежными рисками по сравнению с долларом и евро.
Бизнес
- В 2022 году российский рынок фитнес-услуг вырастет примерно на 12%, до 145,3 млрд рублей. В прошлом году объем составлял 130 млрд рублей.
- Крупный бизнес постепенно восстанавливается после шоков февраля и сентября. Об улучшении положения компаний сейчас заявила почти половина респондентов — 49% руководителей организаций с ежегодным оборотом более 1 млрд рублей.
- Сделка по продаже фабрики IKEA в Новгороде находится на финальном этапе, сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин. По его словам, она может состояться до конца первого квартала 2023 года.
- Неполная занятость превысила пик пандемии. Основная категория — отпуск за свой счет. В статистику попали в том числе работники иностранных компаний при смене юрлица.
Телеком
- Apple отказалась адаптировать iPhone 14 под российские сети связи. Эти функции улучшают качество связи, и на звонки через VoLTE в крупных городах России приходится более 60% голосового трафика.
Фото на обложке: rustamxakim /
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