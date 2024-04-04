Открыта регистрация на международную конференцию Deep Food Tech 2024

ЭФКО совместно с RB.RU объявляют о начале регистрации на третью международную конференцию Deep Food Tech 2024. Она будет посвящена теме «Еда как лекарство».

Более миллиарда человек во всем мире страдают от ожирения. За последние 30 лет количество взрослых с этим диагнозом удвоилось, заболеваемость среди детей выросла в четыре раза.

Лишний вес и другие последствия типичного образа жизни в современных мегаполисах негативно влияют на все системы органов человека, увеличивают риск развития диабета второго типа, онкологических заболеваний, проблем с психическим здоровьем и многих других отклонений, которые могут сократить продолжительность жизни.

Еще одно последствие эпидемии ожирения наблюдается уже на государственном уровне. Согласно отчету Всемирного экономического форума и Гарвардского университета, который приводит Reuters, лечение избыточного веса и ожирения, а также неинфекционных заболеваний, связанных с ним, с 2010 по 2030 год обойдется миру в более чем $30 трлн.

Эксперты сходятся во мнении: для успешной борьбы с ожирением необходимо повысить доступность здоровых продуктов питания. А для этого современный агропромышленный комплекс и, в частности, пищевая промышленность должны адаптироваться к текущей реальности. То, что уже делается в этом направлении во всем мире, обсудим на Deep Food Tech Conference 2024.

Сергей Иванов, исполнительный директор ЭФКО

Взгляд на еду как лекарство открывает огромное поле для обсуждения и изучения. Как без отказа от привычных продуктов и вкусов решить проблемы сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний? Как создать вкусную и полноценную еду, компенсирующую недостатки малоподвижного образа жизни современных горожан? Как сделать рацион персонифицированным — подходящим для особенностей организма отдельно взятого человека?

На Deep Food Tech 2024 мы соберем в одном месте российских и зарубежных предпринимателей, ученых и медиков, заинтересованных поделиться своим опытом и идеями в этих вопросах. Если вам близки эти темы как бизнесмену, лидеру мнений, исследователю или просто потребителю, которому небезразлично, что мы будем есть завтра, ждем вашу заявку на регистрацию и будем рады встрече!

Помимо деловой программы Deep Food Tech 2024 традиционно предлагает возможности для предпринимателей. Так, в специальном отраслевом чате гости смогут общаться и искать партнеров до, во время и после конференции. Кроме того, в день мероприятия состоится Speed Dating для всех, кто хочет найти профессиональные знакомства и обменяться полезными контактами.

Производители продуктов смогут принять участие в «Аллее еды будущего» — это выставка новинок альтернативной еды, которая будет работать на протяжении всего дня конференции. Компаниям, которые хотят представить свою продукцию, стенд предоставят бесплатно — для этого нужно будет подать онлайн-заявку. Подробнее ознакомиться со всеми форматами можно на сайте.

Участие в Deep Food Tech Conference 2024 бесплатное. Следите за обновлениями программы и новостями проекта на сайте, а также в Telegram-чате конференции.