Первая международная конференция Deep Food Tech Russia. Москва. 20 мая.

Впервые в России. 20 мая на площадке SAP Digital Space. Международная конференция Deep Food Tech, посвященная инновациям и прорывным технологиям в еде.

Какие глобальные вызовы стоят перед производителями продуктов питания? Существуют ли уже сегодня технологии, которые способны ответить на эти вызовы? На что направить свои усилия ученым, чтобы создавать технологии, которые будут востребованы потребителем?

Главная тема конференции Deep Food Tech — научные открытия и их применение в пищевой промышленности; технологии, инновации и исследования, которые смогут удовлетворить потребности человечества в здоровой еде без вреда для планеты. Мы поговорим о еде как о материи, разберем ее на молекулы и атомы и узнаем, какие исследования проводятся в этой области.

Форматы мероприятия — KeyNotes, TED, питч-сессия и специально организованные площадки для знакомств и обмена контактами.

RB.RU освещает новые технологии и бизнес не только в новостях, но и на мероприятиях. Deep Food Tech — наша первая конференция в 2021 году и первое мероприятие в этой отрасли в России. Конференция пройдет офлайн; желающие также смогут присоединиться к онлайн-трансляции.

Мы приглашаем:

ученых — генетиков, биоинженеров, биологов, нутрициологов, химиков и других специалистов;

технологов, создающих новые продукты;

предпринимателей, представителей индустрии общественного питания;

а также всех, кто заинтересован в развитии еды будущего.

Вход свободный после прохождения регистрации и модерации. Подать заявку можно будет на сайте.

За всеми новостями мероприятия можно следить на страницах Facebook и VKontakte.



