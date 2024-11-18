F.A.C.C.T. зафиксировал использование дипфейков Дональда Трампа в криптомошенничестве

Одной из главных тенденцией криптомошенничества в 2023–2024 годах стало использование дипфейков, в том числе будущего президента США Дональда Трампа и основателя SpaceX Илона Маска. Об этом говорится в исследовании аналитиков департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB), которое есть у RB.RU.

Специалисты компании обнаружили в Telegram бот с широким выбором образов известных людей, среди которых — Трамп, Маск, американский журналист Такер Карлсон, сооснователь блокчейн-платформы Ethereum Виталий Бутерин, футболист Криштиану Роналду и модель Ким Кардашьян.

Дипфейк-бот в Telegram, фото: F.A.C.C.T.

Предлагаемые дипфейки рассчитаны на англоязычную аудиторию и генерацию рекламы фейковых криптобирж, а также платформ обмена криптовалюты для TikTok, YouTube и запрещенных в России соцсетей, пояснили аналитики.

Они также отметили три основные схемы криптомошенничества: фейковые криптобиржи и обменники криптовалюты, дрейнеры (программы для быстрого опустошения криптокошельков) и скам-токены.

С 2022 года эксперты F.A.C.C.T. обнаружили не менее 600 доменов ненастоящих криптобирж. Внешне они почти не отличаются от обычных и предлагают стандартный набор операций, а задача мошенника — довести пользователя до внесения депозита.

В случае с поддельными сервисами обмена криптовалют жертва переводит деньги на указанный на сайте кошелек и ничего не получает обратно. С 2023 года аналитики Digital Risk Protection обнаружили около 70 таких доменов.

Кроме того, на протяжении двух лет злоумышленники активно используют дрейнеры, которые заражают устройство пользователя при входе на вредоносный сайт, и скам-токены — в случае с последними мошенник создает токен, продвигает его и обещает прибыль, но на самом деле жертва может только купить его, а не продать.

Исследователи F.A.C.C.T. проанализировали пять относительно крупных преступных групп, которые работают с поддельными криптобиржами. По данным аналитиков, средняя сумма хищения для таких мошенников — $233, а самая крупная сумма, украденная у одной жертвы, составила почти $27 тыс.

При этом в одной из крупнейших команд, которая в основном занимается дрейнерами, средняя сумма хищения — $5,5 тыс., а максимальная сумма украденных денег — $832,7 тыс. С апреля 2023 года по апрель 2024-го эта группа похитила у инвесторов по всему миру $16,3 млн.