Конференция DeepFoodTech 2023: узнать, как ученые собираются накормить планету, и попробовать еду будущего

RB.RU и компания «ЭФКО» проведут вторую международную конференцию о современных технологиях, меняющих мировую пищевую промышленность, DeepFoodTech 2023. Участники мероприятия получат ответы на актуальные вопросы, стоящие перед индустрией, а также возможность заявить о себе и найти профессиональные знакомства.
19 мая в московском Центре событий РБК спикеры и гости DeepFoodTech обсудят, что производители продуктов питания могут противопоставить глобальным вызовам продовольственной безопасности и как накормить планету через 10-20 лет. Тема как никогда актуальна: к концу 2022 года население Земли превысило восемь миллиардов человек, по прогнозам ООН, в 2050 году на планете будет 10 млрд человек, а потребность в продовольствии увеличится в 1,5 раза.
Россия, Китай, Бразилия, Индонезия, Сингапур и Африка — DeepFoodTech 2023 объединит предпринимателей, ученых, исследователей и визионеров индустрии из разных стран и континентов, чтобы вместе обсудить, что уже предпринимается для решения глобальной продовольственной проблемы, стоящей сегодня перед человечеством.
Сергей Иванов, исполнительный директор, член совета директоров «ЭФКО»
В 2021 году мы с RB.RU провели DeepFoodTech — первый большой форум индустрии еды в постковид. Получилось собрать в одном месте полноценное FoodTech-коммьюнити, которое живет все эти два года.
В 2023 году идея провести международное мероприятие, собрав в Москве специалистов с разных континентов, снова звучит как вызов. Но без понимания внешнего мира осознать происходящие в глобальном пространстве события практически невозможно. Так что всех, кто занят в индустрии еды и, как и мы, живет этой темой, будем рады видеть 19 мая!
Среди главных вопросов конференции:
- какие глобальные тренды влияют на будущей рынок еды;
- что собой представляет еда будущего;
- как сегодня развивается DeepFoodTech;
- насколько остро стоит проблема доступности продовольствия в современном мире;
- как накормить растущее население Африки;
- какие технологии помогут решить накопившиеся противоречия;
- какие перспективы у персонифицированного питания для поддержания здоровья человека.
Конференция DeepFoodTech 2023 — это доступ к уникальной экспертизе представителей индустрии еды, участие в профессиональной дискуссии международного уровня, деловые знакомства и возможность заявить о себе и познакомить со своей продукцией новую аудиторию.
Для каждой из этих задач на DeepFoodTech предусмотрен свой формат. Так, в специальном отраслевом чате гости смогут общаться и искать партнеров до, во время и после конференции. Кроме того, в день мероприятия состоится Speed Dating для всех, кто хочет найти профессиональные знакомства и обменяться полезными контактами.
Производители продуктов смогут принять участие в «Аллее еды будущего» — это выставка новинок альтернативной еды, которая будет работать на протяжении всего дня конференции. Компаниям, которые хотят представить свою продукцию, стенд предоставят бесплатно — для этого нужно будет подать онлайн-заявку.
У FoodTech-предпринимателей также будет возможность рассказать о себе и своей деятельности в фильме, который специально подготовят к DeepFoodTech 2023 и представят там. После ролик появится в открытом доступе в YouTube, VK, на RB.RU и сайте DeepFoodTech.
Подробнее ознакомиться со всеми форматами можно на сайте.
Участие в DeepFoodTech 2023 бесплатное. Следите за обновлениями программы и новостями проекта на сайте, а также в Telegram-чате.
Фото на обложке: Alex_Traksel /
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