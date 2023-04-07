DeepFoodTech Conf 2023 делает фильм о FoodTech-предпринимателях — присоединяйтесь и рассказывайте о своем проекте

Фильм о FoodTech-проектах — один из форматов поддержки предпринимателей, которые производят альтернативные продукты, в рамках международной конференции DeepFoodTech 2023. Съемки в нем — это бесплатная возможность рассказать о своем проекте аудитории, в числе которой — предприниматели, инвесторы и все те, кто интересуется темой еды будущего.
Организаторы мероприятия RB.RU и компания «ЭФКО»
Чтобы принять участие в фильме, нужно записать на смартфон видео, длиною до двух минут. В нем следует рассказать:
- как ваш продукт помогает улучшать здоровье людей;
- какие технологии будущего уже есть в вашем продукте или планируете внедрить;
- какой вклад вносит ваша компания в решение проблем индустрии питания и здоровья.
В качестве примера можно ориентироваться на этот ролик.
Записанное видео нужно отправить организаторам до 30 апреля, заполнив анкету на сайте. Все ролики станут частью одного фильма, который будет представлен на конференции Deep Food Tech 2023, а позже появится в открытом доступе на платформах YouTube, VK, на сайте RB.RU и сайте конференции.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 5 причин, почему идея альтернативного мяса не теряет актуальности
- 2 Как ИИ повлиял на индустрию питания до появления ChatGPT
- 3 Создание инновационной культуры для разработки DeepFoodTech-продуктов — практический гайдлайн
- 4 ML и AI — что они могут привнести в фудтех сегодня
- 5 FoodTech на распутье: что делать компаниям в условиях санкций
ВОЗМОЖНОСТИ
07 апреля 2023
07 апреля 2023
09 апреля 2023