Фильм о FoodTech-проектах — один из форматов поддержки предпринимателей, которые производят альтернативные продукты, в рамках международной конференции DeepFoodTech 2023. Съемки в нем — это бесплатная возможность рассказать о своем проекте аудитории, в числе которой — предприниматели, инвесторы и все те, кто интересуется темой еды будущего.





DeepFoodTech Conf 2023 делает фильм о FoodTech-предпринимателях — присоединяйтесь и рассказывайте о своем проекте