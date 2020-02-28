Новости
Партнеры
DeepPavlov соберет пользователей и разработчиков в Москве
Новости
Евгения Хрисанфова
Открытой библиотеке для разговорного ИИ DeepPavlov исполнилось два года, поэтому 28 февраля создатели проведут конференцию для пользователей и разработчиков. Мероприятие бесплатное, но нужна регистрация.
DeepPavlov соберет пользователей и разработчиков в МосквеЕвгения Хрисанфова
Эксперты обсудят применение библиотеки DeepPavlov в бизнесе, проект по созданию разговорного искусственного интеллекта iPavlov и другие темы. После выступлений спикеров участники смогут пообщаться друг с другом.
В качестве докладчиков выступят:
- Михаил Бурцев, руководитель проекта DeepPavlov;
- Ольга Кайрова, руководитель по развитию DeepPavlov;
- Юрий Куратов, исследователь проекта DeepPavlov;
- Лоран Акопян, руководитель проекта iPavlov;
- Константин Воронцов, руководитель лаборатории машинного интеллекта МФТИ;
- Роман Доронин, руководитель компании EORA;
- Татьяна Шаврина, руководитель направления Центра исследования данных, «Сбербанк»;
- Дмитрий Ботов, руководитель отдела машинного обучения, «Интерсвязь»;
- Станислав Питуганов, «Интерсвязь».
Конференция пройдет в «Физтехпарке» в рамках недели искусственного интеллекта. Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на сайте мероприятия.
Фото на обложке: NordWood Themes/Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter