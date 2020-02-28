DeepPavlov соберет пользователей и разработчиков в Москве

Открытой библиотеке для разговорного ИИ DeepPavlov исполнилось два года, поэтому 28 февраля создатели проведут конференцию для пользователей и разработчиков. Мероприятие бесплатное, но нужна регистрация.

Эксперты обсудят применение библиотеки DeepPavlov в бизнесе, проект по созданию разговорного искусственного интеллекта iPavlov и другие темы. После выступлений спикеров участники смогут пообщаться друг с другом.

В качестве докладчиков выступят:

Михаил Бурцев , руководитель проекта DeepPavlov;

, руководитель проекта DeepPavlov; Ольга Кайрова , руководитель по развитию DeepPavlov;

, руководитель по развитию DeepPavlov; Юрий Куратов , исследователь проекта DeepPavlov;

, исследователь проекта DeepPavlov; Лоран Акопян , руководитель проекта iPavlov;

, руководитель проекта iPavlov; Константин Воронцов , руководитель лаборатории машинного интеллекта МФТИ;

, руководитель лаборатории машинного интеллекта МФТИ; Роман Доронин , руководитель компании EORA;

, руководитель компании EORA; Татьяна Шаврина , руководитель направления Центра исследования данных, «Сбербанк»;

, руководитель направления Центра исследования данных, «Сбербанк»; Дмитрий Ботов , руководитель отдела машинного обучения, «Интерсвязь»;

, руководитель отдела машинного обучения, «Интерсвязь»; Станислав Питуганов, «Интерсвязь».

Конференция пройдет в «Физтехпарке» в рамках недели искусственного интеллекта. Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на сайте мероприятия.

Фото на обложке: NordWood Themes/Unsplash