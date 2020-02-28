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DeepPavlov соберет пользователей и разработчиков в Москве

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Открытой библиотеке для разговорного ИИ DeepPavlov исполнилось два года, поэтому 28 февраля создатели проведут конференцию для пользователей и разработчиков. Мероприятие бесплатное, но нужна регистрация.

DeepPavlov соберет пользователей и разработчиков в Москве

Эксперты обсудят применение библиотеки DeepPavlov в бизнесе, проект по созданию разговорного искусственного интеллекта iPavlov и другие темы. После выступлений спикеров участники смогут пообщаться друг с другом.

В качестве докладчиков выступят:

  • Михаил Бурцев, руководитель проекта DeepPavlov;
  • Ольга Кайрова, руководитель по развитию DeepPavlov;
  • Юрий Куратов, исследователь проекта DeepPavlov;
  • Лоран Акопян, руководитель проекта iPavlov;
  • Константин Воронцов, руководитель лаборатории машинного интеллекта МФТИ;
  • Роман Доронин, руководитель компании EORA;
  • Татьяна Шаврина, руководитель направления Центра исследования данных, «Сбербанк»;
  • Дмитрий Ботов, руководитель отдела машинного обучения, «Интерсвязь»;
  • Станислав Питуганов, «Интерсвязь».

Конференция пройдет в «Физтехпарке» в рамках недели искусственного интеллекта. Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на сайте мероприятия.

Фото на обложке: NordWood Themes/Unsplash

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