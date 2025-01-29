Microsoft заподозрила DeepSeek в незаконном получении данных OpenAI — Bloomberg
Microsoft заподозрила китайскую нейросеть DeepSeek в незаконном получении данных OpenAI. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, американская компания начала расследования возможной утечки.
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По данным агентства, осенью специалисты Microsoft обратили внимание на группу лиц, предположительно связанных с DeepSeek, которые скачивали большое количество информации через API, который разработчики используют для интеграции нейросети OpenAI в свои продукты.
Microsoft, которая является крупнейшим инвестором OpenAI, уведомила компанию об этой активности. Специалисты корпорации предположили, что данные OpenAI были получены в обход установленных ограничений на использование API, пишет Bloomberg.
Дэвид Сакс, которого президент США Дональд Трамп назначил «царем» по вопросам искусственного интеллекта и криптовалюты, ранее заявил в интервью Fox News, что разработчики DeepSeek использовали ответы нейросети OpenAI для тренировки собственных моделей. «Есть существенные доказательства того, что DeepSeek получила знания моделей OpenAI, и я не думаю, что в OpenAI очень этому рады», — отметил Сакс.
Он уточнил, что создатели DeepSeek использовали метод «дистилляции», когда одна модель ИИ использует результаты другой для обучения и достижения схожих возможностей. Доказательств этого Сакс не привел.
Комментируя слова Сакса, в OpenAI заявили, что китайские компании регулярно пытаются воспользоваться достижениями ведущих американских ИИ-компаний. «Как ведущий разработчик ИИ, мы принимаем меры для защиты нашей интеллектуальной собственности. <...> Мы считаем, что в будущем критически важно тесно сотрудничать с правительством США, чтобы максимально защитить самые мощные модели от попыток противников и конкурентов завладеть американскими технологиями», — отметил представитель OpenAI в беседе с Bloomberg.
Ранее на этой неделе DeepSeek обогнала по популярности чат-бота ChatGPT от OpenAI в американском сегменте App Store. Всплеск популярности китайской нейросети привел к обвалу американского фондового рынка, существенно упали акции крупнейших технологических компаний, включая Nvidia.
Вскоре после этого в работе китайской нейросети произошел сбой, а ее разработчики были вынуждены ограничить регистрацию новых пользователей из-за «масштабных вредоносных атак».
Фото на обложке: JarTee /
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