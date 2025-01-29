Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
Карта рынка информационной безопасности
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

Microsoft заподозрила DeepSeek в незаконном получении данных OpenAI — Bloomberg

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская

Microsoft заподозрила китайскую нейросеть DeepSeek в незаконном получении данных OpenAI. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, американская компания начала расследования возможной утечки.

Microsoft заподозрила DeepSeek в незаконном получении данных OpenAI — Bloomberg
  1. Новости

По данным агентства, осенью специалисты Microsoft обратили внимание на группу лиц, предположительно связанных с DeepSeek, которые скачивали большое количество информации через API, который разработчики используют для интеграции нейросети OpenAI в свои продукты.

Microsoft, которая является крупнейшим инвестором OpenAI, уведомила компанию об этой активности. Специалисты корпорации предположили, что данные OpenAI были получены в обход установленных ограничений на использование API, пишет Bloomberg.

Дэвид Сакс, которого президент США Дональд Трамп назначил «царем» по вопросам искусственного интеллекта и криптовалюты, ранее заявил в интервью Fox News, что разработчики DeepSeek использовали ответы нейросети OpenAI для тренировки собственных моделей. «Есть существенные доказательства того, что DeepSeek получила знания моделей OpenAI, и я не думаю, что в OpenAI очень этому рады», — отметил Сакс.

Он уточнил, что создатели DeepSeek использовали метод «дистилляции», когда одна модель ИИ использует результаты другой для обучения и достижения схожих возможностей. Доказательств этого Сакс не привел.

Комментируя слова Сакса, в OpenAI заявили, что китайские компании регулярно пытаются воспользоваться достижениями ведущих американских ИИ-компаний. «Как ведущий разработчик ИИ, мы принимаем меры для защиты нашей интеллектуальной собственности. <...> Мы считаем, что в будущем критически важно тесно сотрудничать с правительством США, чтобы максимально защитить самые мощные модели от попыток противников и конкурентов завладеть американскими технологиями», — отметил представитель OpenAI в беседе с Bloomberg.

Ранее на этой неделе DeepSeek обогнала по популярности чат-бота ChatGPT от OpenAI в американском сегменте App Store. Всплеск популярности китайской нейросети привел к обвалу американского фондового рынка, существенно упали акции крупнейших технологических компаний, включая Nvidia.

Освободите время и зарабатывайте больше с помощью ИИ! Пройдите курс и получите в подарок лучшие промты для решения бизнес-задач.

Вскоре после этого в работе китайской нейросети произошел сбой, а ее разработчики были вынуждены ограничить регистрацию новых пользователей из-за «масштабных вредоносных атак».

Фото на обложке: JarTee / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ТЕГИ

Материалы по теме