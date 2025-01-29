Microsoft заподозрила DeepSeek в незаконном получении данных OpenAI — Bloomberg

Microsoft заподозрила китайскую нейросеть DeepSeek в незаконном получении данных OpenAI. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, американская компания начала расследования возможной утечки.

По данным агентства, осенью специалисты Microsoft обратили внимание на группу лиц, предположительно связанных с DeepSeek, которые скачивали большое количество информации через API, который разработчики используют для интеграции нейросети OpenAI в свои продукты.

Microsoft, которая является крупнейшим инвестором OpenAI, уведомила компанию об этой активности. Специалисты корпорации предположили, что данные OpenAI были получены в обход установленных ограничений на использование API, пишет Bloomberg.

Дэвид Сакс, которого президент США Дональд Трамп назначил «царем» по вопросам искусственного интеллекта и криптовалюты, ранее заявил в интервью Fox News, что разработчики DeepSeek использовали ответы нейросети OpenAI для тренировки собственных моделей. «Есть существенные доказательства того, что DeepSeek получила знания моделей OpenAI, и я не думаю, что в OpenAI очень этому рады», — отметил Сакс.

Он уточнил, что создатели DeepSeek использовали метод «дистилляции», когда одна модель ИИ использует результаты другой для обучения и достижения схожих возможностей. Доказательств этого Сакс не привел.

Комментируя слова Сакса, в OpenAI заявили, что китайские компании регулярно пытаются воспользоваться достижениями ведущих американских ИИ-компаний. «Как ведущий разработчик ИИ, мы принимаем меры для защиты нашей интеллектуальной собственности. <...> Мы считаем, что в будущем критически важно тесно сотрудничать с правительством США, чтобы максимально защитить самые мощные модели от попыток противников и конкурентов завладеть американскими технологиями», — отметил представитель OpenAI в беседе с Bloomberg.

Ранее на этой неделе DeepSeek обогнала по популярности чат-бота ChatGPT от OpenAI в американском сегменте App Store. Всплеск популярности китайской нейросети привел к обвалу американского фондового рынка, существенно упали акции крупнейших технологических компаний, включая Nvidia.

Вскоре после этого в работе китайской нейросети произошел сбой, а ее разработчики были вынуждены ограничить регистрацию новых пользователей из-за «масштабных вредоносных атак».