DeepSeek стал популярнее ChatGPT среди россиян
В январе число активных пользователей китайской нейросети DeepSeek среди абонентов оператора T2 достигло около 311 тыс., что на 15% больше, чем у ChatGPT от OpenAI (около 288 тыс. пользователей). Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе оператора.
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Роcт популярности DeepSeek в России заметили и в Yota. В пресс-службе оператора «Ведомостям» заявили, что китайский чат-бот стал самым используемым в России в январе 2025 года, но не раскрыли абсолютных значений. Представители других операторов отказались от комментариев.
В Т2 также сообщили, что в декабре ChatGPT на время уступил первое место по месячной аудитории нейросети GigaChat от «Сбера», которая собрала больше 430 тыс. активных пользователей. В январе ChatGPT вновь обошла GigaChat, заняв второе место после DeepSeek.
В исследовании не учитывался YandexGPT, так как он интегрирован в несколько сервисов «Яндекса», и определить количество пользователей чат-бота невозможно, добавил представитель оператора.
В конце января DeepSeek обогнала приложение ChatGPT от OpenAI по числу скачиваний в американском App Store, а затем возглавила топы App Store и Google Play в России. Всплеск популярности китайской нейросети привел к обвалу американского фондового рынка в результате которого богатейшие люди мира потеряли $108 млрд совокупного капитала.
Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что успех DeepSeek связан с превосходством китайской системы образования над западной. По словам предпринимателя, в школах КНР поощряется конкуренция между учениками, что позволяет создавать «выдающихся специалистов в области математики и естественных наук».
Фото на обложке: Andres Serna Pulido / Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock
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